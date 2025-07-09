В Раду внесли альтернативный законопроект об изменениях в бюджет 2025 9 июля 2025

В Верховную Раду внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк, пишет УНН.

Глава бюджетного Комитета и глава Коалиции внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. При том, что правительственная версия уже была одобрена комитетом за основу - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что по сути законопроект на 99,9% такой же, кроме двух технических правок.

Зачем это делается? Потому что когда увольняют Премьера, то Правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия - добавил Железняк.

Он также отметил, что все правительственные законопроекты (которые не прошли первое чтение) тоже отзываются. Включая этот законопроект об изменениях в Бюджет.

Внеочередное заседание Рады для смены правительства может не состояться раньше 15 июля - нардеп