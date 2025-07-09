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В Раду внесли альтернативный законопроект об изменениях в бюджет 2025 9 июля 2025

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Верховную Раду внесен альтернативный законопроект об изменениях в Бюджет 2025. Он на 99,9% идентичен правительственной версии, которая уже была одобрена комитетом.

В Раду внесли альтернативный законопроект об изменениях в бюджет 2025

В Верховную Раду внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. Об этом сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк, пишет УНН.

Глава бюджетного Комитета и глава Коалиции внесли альтернативный законопроект к изменениям Бюджета 2025. При том, что правительственная версия уже была одобрена комитетом за основу

- говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что по сути законопроект на 99,9% такой же, кроме двух технических правок.

Зачем это делается? Потому что когда увольняют Премьера, то Правительство уходит в отставку и прекращает свои полномочия

- добавил Железняк.

Он также отметил, что все правительственные законопроекты (которые не прошли первое чтение) тоже отзываются. Включая этот законопроект об изменениях в Бюджет.

Внеочередное заседание Рады для смены правительства может не состояться раньше 15 июля - нардеп25.06.25, 10:01 • 2395 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
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