Рада увеличила расходы на оборону

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны, передает УНН.

За основу и в целом проголосовали 332 нардепа.

Дополнение

Сообщалось, что Верховная Рада не сможет сегодня рассмотреть законопроект №13439-3 об изменениях в бюджет. Вместо этого зарегистрирован новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.

Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие нужды войска.