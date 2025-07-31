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Право на образование для военных во время службы: Рада приняла законопроект

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, гарантирующий военнослужащим 18-25 лет право на образование без отрыва от службы. Документ предусматривает сохранение места в вузе, стипендии и отпуск на время сессии.

Право на образование для военных во время службы: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который гарантирует право на получение образования для военнослужащих 18-25 лет. Документ предусматривает возможность обучения без отрыва от службы, сохранение места в вузе и стипендии, а также отпуск на время сессии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания парламента.

Детали

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период" во втором чтении и в целом поддержали 292 народных депутата.

В соответствии с проектом закона, украинцам в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим базовую военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или принятым на военную службу по контракту, гарантируются сохранение места обучения, а также выплата стипендии после возобновления обучения.

Также такие мужчины смогут брать дополнительные отпуска на время сессии.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны. 

Павел Башинский

политикаОбразование
Верховная Рада
Украина