Право на гарантированный отпуск и дополнительные 14 дней отдыха: Зеленский подписал законопроект
Киев • УНН
Закон гарантирует военнослужащим 15 дней ежегодного отпуска. Участники боевых действий получат дополнительные 14 дней, а контрактники 18-24 лет - отпуск на экзамены.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении. Участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивны во время военного положения. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13235.
Законопроект №13235 был принят 31 июля. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, закон предоставит военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.
Участники боевых действий теперь будут иметь возможность получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивны во время военного положения. Контрактники 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, отныне будут иметь право на отпуск для сдачи экзаменов
Закон вступит в силу через один месяц со дня его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
