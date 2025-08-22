Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
15:16 • 240 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 1258 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 1714 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 3024 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 8158 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 8730 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 14496 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 16764 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 12060 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 12965 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
81%
740мм
Популярнi новини
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 8922 перегляди
путін тягне час і вірить "у падіння України за в'єтнамським сценарієм" - ЦПД22 серпня, 06:29 • 4916 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo22 серпня, 08:13 • 14475 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 11509 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 5506 перегляди
Публікації
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 264 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 3058 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 8180 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 14502 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 16767 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Юлія Свириденко
Сергій Кузьміних
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Чорне море
Харківська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo14:39 • 1716 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні13:10 • 2134 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 5518 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 11515 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 23018 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Крилата ракета
Євро
Qods Mohajer-6

Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Український фармринок понад пів року перебуває в хаосі, попри обіцяну реформу уряду. Аптеки втрачають стабільність, а пацієнти переплачують за ліки, тоді як фармгіганти отримують додаткові прибутки.

Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують

Український фармринок вже понад пів року знаходиться в хаосі. Попри те, що Уряд почав реформу ринку понад 6 місяців тому, умови маркетингових стосунків так досі і не визначено. У результаті фармсектор опинився в підвішеному стані: аптеки втрачають можливість працювати стабільно, а пацієнти переплачують за ліки. Тож, коли буде обіцяне зниження цін? Адже саме під егідою цього почалося реформування, саме таку задачу Президент України Володимир Зеленський дав Уряду. Пояснень від МОЗ вимагає і народна депутатка Оксана Дмитрієва. Яка вже направила відповідний офіційний депутатський запит до МОЗ та Кабміну, повідомляє УНН.

Закон чітко визначав термін у два місяці для розробки та ухвалення відповідної постанови. Пройшло вже понад пів року, але документ досі не затверджений. Це неприпустима ситуація, коли ухвалені закони не виконуються. Саме тому я підготувала і направила депутатський запит до Кабміну та МОЗ із вимогою надати інформацію про стан виконання закону, визначити відповідальних осіб і назвати конкретні терміни. Ми маємо діяти відповідно до закону, а не залишати ринок у підвішеному стані

- заявила нардепка, заступниця голови Комітету з питань здоров’я нації Оксана Дмитрієва

Закон є, результату немає

З 1 березня 2025 року уряд заборонив будь-які маркетингові договори між виробниками ліків і аптеками. Пояснили це бажанням прибрати додаткові витрати закладені у вартість ліків. Адже, як заявляли тоді деякі виробники ліків – маркетингові платежі, які фармвиробники платять аптекам, закладаються у вартість ліків…лягають на плечі українців. Проте вже через кілька місяців стало зрозуміло – обіцяне здешевлення не відбулося. Адже фармгіганти, які обіцяли знизити собівартість ліків через відсутність маркетингових видатків на платежі аптекам, – за пів року цього так і не зробили. 

Моніторинг показав, що вартість більшості препаратів залишилася на рівні лютого, а деякі категорії ліків для хронічно хворих навіть подорожчали. Ба більше, саме Міністерство охорони здоров’я публічно визнало: реформа не дала очікуваного результату.

Проблема в тому, що 71,5% вартості ліків формує виробник. Націнки аптек і дистриб’юторів – фіксовані і значно менші. Тому єдиними хто залишився в позиції "Виграш" є виробники, які щомісяця заробляють додаткові 500 млн грн.

Соціальний ефект: аптеки закриваються

Маркетингові платежі використовувалися аптеками, як можливість акцій та соціальних програм для покупців, Крім того, з початку повномасштабної війни вони забезпечували фінансування мобільних аптек. Які забезпечували віддалені громади ліками. Після зміни правил одна з аптечних мереж закрила два пересувні аптечні пункти на Харківщині та Херсонщині. Жителі десятків сіл фактично залишилися без доступу до ліків.

Бізнес у режимі очікування

Фармацевтичний сектор нині паралізований: ринок заморожено у стані невизначеності. Учасники не можуть планувати ані логістику, ані розвиток мереж. Це б’є і по бізнесу, і по пацієнтах.

Я не є прихильником жорстких відсоткових обмежень чи надмірного регулювання ринку. У ЄС діє інша логіка: там встановлюють прозорі правила, порядок, умови, заборони, але не фіксують відсотків у законі. Якщо ми хочемо серйозно говорити про відсоткові обмеження, то це питання має обговорюватися не лише з учасниками ринку, а й із Комітетом з питань економіки, Мінекономіки та іншими органами. Інакше існує ризик, що такі норми будуть розцінені як пряме втручання у господарську діяльність. Якщо Міністерство охорони здоров’я вважає доцільним запровадження саме відсоткових обмежень, воно має всі підстави підготувати і подати відповідний

- наголосила Оксана Дмитрієва.

Вона також наголосила на найважливішому: головне, щоб у цих дискусіях не загубився пацієнт. Ліки мають стати доступнішими, а надмірне регулювання не повинно призвести до дефіциту чи нового подорожчання.

Невиконане доручення Президента

На проблему звертає увагу і Віктор Сердюк, голова "Ради захисту прав та безпеки пацієнтів". Він нагадує, що ще у лютому Президент Зеленський доручив уряду і МОЗ знизити ціни на ліки мінімум на 30%. Минуло понад пів року, але нічого не змінилося.

"Проблему знову намагаються заговорити, а тим часом пацієнти продовжують страждати від високих цін на ліки. Доручення Президента, вже понад пів року залишається невиконаним. Через те що МОЗ досі не підготував відповідні пропозиції, Уряд, відповідно, не може запровадити дієве регулювання фармацевтичного ринку. Тобто, проєкт постанови, яким би відновлювався маркетинг досі не поданий в Кабмін, учасники ринку досі не розуміють, коли регулювання ринку стане зрозумілим і прогнозованим, коли маркетинг відновиться і в якій формі. Відповідно, бізнесу складно планувати свою роботу навіть у короткостроковій перспективі, що безумовно впливає на доступність ліків."

За словами Сердюка, фармвиробники знизили вартість лише на обмежену кількість "Топ 100" препаратів. Натомість більшість ліків, особливо для хронічно хворих, залишаються дорогими. 

Кому вигідна криза?

На фоні цієї невизначеності на фармринку дедалі частіше лунає теорія проте, що один з фармгігантів має нардепа "на короткому повідці". Який активно виступає проти маркетингових договорів, хоча вони вже пів року як заборонені.

Ба більше, аналітики підкреслюють можливу ідентичність заяв народного депутата та публічної риторики фармгіганта "Дарниця". Власники якого мають організацію "Благодійний фонд родини Загорій", яка раніше переказувала на рахунок фонду братів Кузьміних 9,5 млн грн. 

Нагадаємо, Кузьміних також зараз судять за отримання хабаря в понад пів мільйона гривень. Судові засідання у ВАКС тривають вже майже пів року, але вироку досі немає. Адже Кузьміних затягує процес.

Лілія Подоляк

ЕкономікаЗдоров'яПублікації
Сергій Кузьміних
Лікарські засоби
Дарницький район
Харківська область
Європейський Союз
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна