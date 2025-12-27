Кількість постраждалих у Києві зросла до 19 осіб - Кличко
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 19 постраждалих внаслідок масованої атаки російських військ. 11 осіб госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості поранених унаслідок масованої нічної та ранкової атаки російських військ. Про це пише УНН.
Деталі
Станом на зараз зафіксовано 19 постраждалих у різних районах міста. За даними мера, 11 осіб госпіталізовано до медичних закладів столиці, іншим надали допомогу на місці.
Екстрені служби продовжують роботу на локаціях влучань та падіння уламків.
