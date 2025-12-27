$41.930.00
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 9918 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 20932 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 51697 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 36149 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 40627 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 53942 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28800 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22545 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20060 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Кількість постраждалих у Києві зросла до 19 осіб - Кличко

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 19 постраждалих внаслідок масованої атаки російських військ. 11 осіб госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 19 осіб - Кличко

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості поранених унаслідок масованої нічної та ранкової атаки російських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Станом на зараз зафіксовано 19 постраждалих у різних районах міста. За даними мера, 11 осіб госпіталізовано до медичних закладів столиці, іншим надали допомогу на місці.

Екстрені служби продовжують роботу на локаціях влучань та падіння уламків.

Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка, також зросла кількість постраждалих - ОВА27.12.25, 09:43 • 1122 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні