Число пострадавших в Киеве возросло до 19 человек - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об увеличении количества раненых в результате массированной ночной и утренней атаки российских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на сейчас зафиксировано 19 пострадавших в разных районах города. По данным мэра, 11 человек госпитализированы в медицинские учреждения столицы, остальным оказали помощь на месте.

Экстренные службы продолжают работу на локациях попаданий и падения обломков.

