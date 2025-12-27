Число пострадавших в Киеве возросло до 19 человек - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 19 пострадавших в результате массированной атаки российских войск. 11 человек госпитализированы, остальным оказана помощь на месте.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об увеличении количества раненых в результате массированной ночной и утренней атаки российских войск. Об этом пишет УНН.
Детали
По состоянию на сейчас зафиксировано 19 пострадавших в разных районах города. По данным мэра, 11 человек госпитализированы в медицинские учреждения столицы, остальным оказали помощь на месте.
Экстренные службы продолжают работу на локациях попаданий и падения обломков.
