В результате атаки на Киевскую область погибла женщина, также возросло число пострадавших - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киевскую область погибла женщина 1978 года рождения в Белоцерковском районе. Также ранен мужчина, а пятеро человек получили острую реакцию на стресс в Вышгородском районе.
В Белоцерковском районе в результате атаки РФ погибла женщина. Также на Киевщине ранен мужчина. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает УНН.
Детали
К сожалению, страна-террорист снова забрала жизнь мирного человека. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Возросло и количество пострадавших
По его словам, в том же районе ранен мужчина - его госпитализировали в местную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь. В Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс - трое женщин, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Медицинскую помощь им оказали на месте.
Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевщины. Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. Все профильные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим общинам
Напомним
российская армия в течение всей ночи атаковала Киев и область с применением ракет и беспилотников, вызвав масштабные разрушения в жилых кварталах и на промышленных объектах.