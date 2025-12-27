Внаслідок атаки на Київщину загинула жінка, також зросла кількість постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Київщину загинула жінка 1978 року народження у Білоцерківському районі. Також поранено чоловіка, а п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес у Вишгородському районі.
У Білоцерківському районі внаслідок атаки рф загинула жінка. Також на Київщині поранено чоловіка. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
На жаль, країна-терорист знову забрала життя мирної людини. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих
За його словами, у тому ж районі поранений чоловік - його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес - троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.
Наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. Усі профільні служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим громадам
Нагадаємо
російська армія протягом усієї ночі атакувала Київ та область із застосуванням ракет та безпілотників, спричинивши масштабні руйнування в житлових кварталах та на промислових об’єктах.