На фронті за добу зафіксовано 258 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

26 грудня на російсько-українському фронті відбулося 258 бойових зіткнень. Сили оборони України зупинили 63 штурмові дії агресора на Покровському напрямку.

На фронті за добу зафіксовано 258 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 26 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 258 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 63 штурмові дії агресора. Про це інформує УНН з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 27.12.2025 року. 

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 258 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе

- звітує Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по місту Харків; населеним пунктам Просяна, Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Прилуки, Залізничне, Воздвижівка, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три атаки ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 97 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 31 ворожу спробу просунутись в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 205 безпілотних літальних апаратів, 158 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

Нагадаємо

Сили оборони України відбили механізований штурм російських військ у напрямку Добропілля Донецької області та уразили 12 одиниць бронетехніки. 

Віта Зеленецька

