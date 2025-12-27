$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 11149 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 28104 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 24423 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 30815 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 43981 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 26453 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21007 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19515 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21276 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 46338 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково

26 грудня, 11:18 • 43978 перегляди
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 43978 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані

26 грудня, 08:30 • 46335 перегляди
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 46335 перегляди
Українські захисники зупинили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Сили оборони України відбили штурм військ рф на Добропілля Донецької області, уразивши 12 одиниць бронетехніки. Залишки особового складу ворога наразі знищуються.

Українські захисники зупинили механізований штурм росіян поблизу Добропілля

Сили оборони України відбили механізований штурм російських військ у напрямку Добропілля Донецької області та уразили 12 одиниць бронетехніки. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України "Азов", передає УНН.

Чергова невдала спроба прориву окупантів в напрямку Добропілля. 1 танк, 9 МТЛБ, БРЕМ, 4 квадроцикли і мостоукладач. Рух відразу по декількох маршрутах. І чергове знищення ворожих бронегруп

- йдеться у повідомленні.

Залишки особового складу російського війська знищуються просто зараз, підкреслили військові.

Зазначається, що уражені сьогодні 12 одиниць бронетехніки ворога – це лише частина його втрат на Добропільському напрямку.

Нагадаємо

22 грудня бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля. Знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також 4 окупанти.

Генштаб ЗСУ повідомив про 237 боєзіткнень: найінтенсивніші штурми тривають на Покровському напрямку26.12.25, 21:50 • 1748 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Національна гвардія України
Україна