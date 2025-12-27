Українські захисники зупинили механізований штурм росіян поблизу Добропілля
Київ • УНН
Сили оборони України відбили штурм військ рф на Добропілля Донецької області, уразивши 12 одиниць бронетехніки. Залишки особового складу ворога наразі знищуються.
Сили оборони України відбили механізований штурм російських військ у напрямку Добропілля Донецької області та уразили 12 одиниць бронетехніки. Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України "Азов", передає УНН.
Чергова невдала спроба прориву окупантів в напрямку Добропілля. 1 танк, 9 МТЛБ, БРЕМ, 4 квадроцикли і мостоукладач. Рух відразу по декількох маршрутах. І чергове знищення ворожих бронегруп
Залишки особового складу російського війська знищуються просто зараз, підкреслили військові.
Зазначається, що уражені сьогодні 12 одиниць бронетехніки ворога – це лише частина його втрат на Добропільському напрямку.
Нагадаємо
22 грудня бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля. Знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також 4 окупанти.
