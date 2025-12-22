Знищено танки та уражено ББМ, БТР та квадроцикли: НГУ розбила колони росіян у районі Добропілля

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 1534 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 8306 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 21234 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 17483 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 19371 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 21415 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20200 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20276 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17682 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13524 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.9м/с
88%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 29968 перегляди
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 5072 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 16833 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 8080 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни14:37 • 9366 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35 • 21245 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 30027 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 62460 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 84434 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 119013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Руслан Стефанчук
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 2466 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 8130 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 34740 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 32232 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 34436 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
Instagram

Знищено танки та уражено ББМ, БТР та квадроцикли: НГУ розбила колони росіян у районі Добропілля

Київ • УНН

 • 30 перегляди

22 грудня бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля. Знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також 4 окупанти.

Знищено танки та уражено ББМ, БТР та квадроцикли: НГУ розбила колони росіян у районі Добропілля

Бійці Національної гвардії України відбили черговий штурм росіян у районі Добропілля, знищивши 4 танки рф, а також уразили ББМ, БТР та квадроцикл. Про це повідомляє пресслужба НГУ, передає УНН.

Деталі

Вранці 22 грудня у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було виявлено рух 4 ворожих колон у напрямку Добропілля. Під час штурму міста противник залучив 24 одиниці броньованої техніки. Пілоти FPV-дронів та важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group під управлінням командування 1 Корпусу НГУ "Азов" та у взаємодії з побратимами із суміжних підрозділів ефективно відпрацювали по скупченню російських сил

- йдеться в повідомленні.

В результаті завданих ударів було знищено 4 танки, а також уражено 6 ББМ, 6 танків, один БТР, один квадроцикл, а також 4 окупанта.

"Штурм здійснювався силами морської піхоти рф. Ураження наносилося разом із суміжними підрозділами Сил оборони України, які використовували засоби артилерії та FPV-дрони. Значну роль у зупинці ворога відіграло мінування, здійснене дронами Lasar’s Group та інженерними підрозділами 1 Корпусу НГУ "Азов". Наразі триває ліквідація особового складу ворога, який брав участь у штурмі", - додали в НГУ.

Нагадаємо

Унікальний бойовий досвід продемонстрували оператори підрозділу ударних НРК "NC13". Протягом півтора місяця наземний роботизований комплекс DevDroid TW 12.7 виконував завдання на передовій, замінюючи живу силу. Робот виходив на чергування та щільним кулеметним вогнем присікав будь-які спроби окупантів прорватися у визначений сектор.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Збройні сили України