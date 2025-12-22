Знищено танки та уражено ББМ, БТР та квадроцикли: НГУ розбила колони росіян у районі Добропілля
Київ • УНН
22 грудня бійці Національної гвардії України відбили штурм росіян у районі Добропілля. Знищено 4 танки та уражено 6 ББМ, 6 танків, БТР, квадроцикл, а також 4 окупанти.
Бійці Національної гвардії України відбили черговий штурм росіян у районі Добропілля, знищивши 4 танки рф, а також уразили ББМ, БТР та квадроцикл. Про це повідомляє пресслужба НГУ, передає УНН.
Деталі
Вранці 22 грудня у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" було виявлено рух 4 ворожих колон у напрямку Добропілля. Під час штурму міста противник залучив 24 одиниці броньованої техніки. Пілоти FPV-дронів та важких бомберів ОЗСП Lasar’s Group під управлінням командування 1 Корпусу НГУ "Азов" та у взаємодії з побратимами із суміжних підрозділів ефективно відпрацювали по скупченню російських сил
В результаті завданих ударів було знищено 4 танки, а також уражено 6 ББМ, 6 танків, один БТР, один квадроцикл, а також 4 окупанта.
"Штурм здійснювався силами морської піхоти рф. Ураження наносилося разом із суміжними підрозділами Сил оборони України, які використовували засоби артилерії та FPV-дрони. Значну роль у зупинці ворога відіграло мінування, здійснене дронами Lasar’s Group та інженерними підрозділами 1 Корпусу НГУ "Азов". Наразі триває ліквідація особового складу ворога, який брав участь у штурмі", - додали в НГУ.
Нагадаємо
