19:00 • 1584 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
16:37 • 8382 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
14:35 • 21278 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 17510 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 19395 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 21432 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 20219 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20282 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17686 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13525 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Уничтожены танки и поражены ББМ, БТР и квадроциклы: НГУ разбила колонны россиян в районе Доброполья

Киев • УНН

 • 58 просмотра

22 декабря бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья. Уничтожены 4 танка и поражены 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также 4 оккупанта.

Уничтожены танки и поражены ББМ, БТР и квадроциклы: НГУ разбила колонны россиян в районе Доброполья

Бойцы Национальной гвардии Украины отбили очередной штурм россиян в районе Доброполья, уничтожив 4 танка РФ, а также поразили ББМ, БТР и квадроцикл. Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает УНН.

Детали

Утром 22 декабря в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было обнаружено движение 4 вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время штурма города противник задействовал 24 единицы бронированной техники. Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar’s Group под управлением командования 1 Корпуса НГУ "Азов" и во взаимодействии с побратимами из смежных подразделений эффективно отработали по скоплению российских сил

- говорится в сообщении.

В результате нанесенных ударов было уничтожено 4 танка, а также поражено 6 ББМ, 6 танков, один БТР, один квадроцикл, а также 4 оккупанта.

"Штурм осуществлялся силами морской пехоты РФ. Поражение наносилось вместе со смежными подразделениями Сил обороны Украины, которые использовали средства артиллерии и FPV-дроны. Значительную роль в остановке врага сыграло минирование, осуществленное дронами Lasar’s Group и инженерными подразделениями 1 Корпуса НГУ "Азов". Сейчас продолжается ликвидация личного состава врага, который принимал участие в штурме", - добавили в НГУ.

Напомним

Уникальный боевой опыт продемонстрировали операторы подразделения ударных НРК "NC13". В течение полутора месяцев наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 выполнял задачи на передовой, заменяя живую силу. Робот выходил на дежурство и плотным пулеметным огнем пресекал любые попытки оккупантов прорваться в определенный сектор.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины