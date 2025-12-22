Уничтожены танки и поражены ББМ, БТР и квадроциклы: НГУ разбила колонны россиян в районе Доброполья
Киев • УНН
22 декабря бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья. Уничтожены 4 танка и поражены 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также 4 оккупанта.
Бойцы Национальной гвардии Украины отбили очередной штурм россиян в районе Доброполья, уничтожив 4 танка РФ, а также поразили ББМ, БТР и квадроцикл. Об этом сообщает пресс-служба НГУ, передает УНН.
Детали
Утром 22 декабря в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было обнаружено движение 4 вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время штурма города противник задействовал 24 единицы бронированной техники. Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar’s Group под управлением командования 1 Корпуса НГУ "Азов" и во взаимодействии с побратимами из смежных подразделений эффективно отработали по скоплению российских сил
В результате нанесенных ударов было уничтожено 4 танка, а также поражено 6 ББМ, 6 танков, один БТР, один квадроцикл, а также 4 оккупанта.
"Штурм осуществлялся силами морской пехоты РФ. Поражение наносилось вместе со смежными подразделениями Сил обороны Украины, которые использовали средства артиллерии и FPV-дроны. Значительную роль в остановке врага сыграло минирование, осуществленное дронами Lasar’s Group и инженерными подразделениями 1 Корпуса НГУ "Азов". Сейчас продолжается ликвидация личного состава врага, который принимал участие в штурме", - добавили в НГУ.
Напомним
Уникальный боевой опыт продемонстрировали операторы подразделения ударных НРК "NC13". В течение полутора месяцев наземный роботизированный комплекс DevDroid TW 12.7 выполнял задачи на передовой, заменяя живую силу. Робот выходил на дежурство и плотным пулеметным огнем пресекал любые попытки оккупантов прорваться в определенный сектор.