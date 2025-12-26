Генштаб ЗСУ повідомив про 237 боєзіткнень: найінтенсивніші штурми тривають на Покровському напрямку

$41.930.22
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 16568 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 17976 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 24289 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 38707 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 24799 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19721 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19054 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20865 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44454 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo26 грудня, 11:33
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto15:38
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Блогери
Віктор Ляшко
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Венесуела
Село
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06
Техніка
Фільм
Brent
Соціальна мережа
Су-30

Генштаб ЗСУ повідомив про 237 боєзіткнень: найінтенсивніші штурми тривають на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 546 перегляди

26 листопада російські окупаційні війська здійснили понад 50 спроб прорвати оборону на Покровському напрямку та задіяли понад 2200 дронів-камікадзе по всій лінії фронту. Сили оборони знешкодили 100 окупантів та знищили значну кількість техніки.

Генштаб ЗСУ повідомив про 237 боєзіткнень: найінтенсивніші штурми тривають на Покровському напрямку

Станом на 22:00 26 листопада 2025 року російські окупаційні війська здійснили понад 50 спроб прорвати оборону на Покровському напрямку та задіяли понад 2200 дронів-камікадзе по всій лінії фронту, про що повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, пише УНН.

Деталі

Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулося 50 атак у районах Мирнограда, Покровська та Дачного. Сили оборони знешкодили тут 100 окупантів та знищили значну кількість техніки, зокрема термінали супутникового зв’язку та склади боєприпасів. Висока інтенсивність боїв також зберігається на Лиманському (31 атака), Костянтинівському (21 атака) та Гуляйпільському (21 атака) напрямках.

Окупанти відновили штурми на конях під ударами дронів, тварини, на відміну від росіян, не постраждали – Генштаб 26.12.25, 19:28 • 1966 переглядiв

За добу загарбники завдали 56 авіаударів, скинувши 147 керованих авіабомб, та здійснили понад 2300 обстрілів позицій українських військ.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 штурмів, два боєзіткнення тривають поблизу Куп'янська та Новоплатонівки. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак, тривають бої у трьох локаціях. На Придніпровському напрямку активних бойових дій протягом доби не зафіксовано.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат 

– наголосили у Генштабі.

У Генштабі підтвердили ураження низки логістичних об'єктів та "спецназ" ворога26.12.25, 20:47 • 1638 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Тварини
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна