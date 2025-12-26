Генштаб ЗСУ повідомив про 237 боєзіткнень: найінтенсивніші штурми тривають на Покровському напрямку
Київ • УНН
26 листопада російські окупаційні війська здійснили понад 50 спроб прорвати оборону на Покровському напрямку та задіяли понад 2200 дронів-камікадзе по всій лінії фронту. Сили оборони знешкодили 100 окупантів та знищили значну кількість техніки.
Станом на 22:00 26 листопада 2025 року російські окупаційні війська здійснили понад 50 спроб прорвати оборону на Покровському напрямку та задіяли понад 2200 дронів-камікадзе по всій лінії фронту, про що повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, пише УНН.
Деталі
Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де відбулося 50 атак у районах Мирнограда, Покровська та Дачного. Сили оборони знешкодили тут 100 окупантів та знищили значну кількість техніки, зокрема термінали супутникового зв’язку та склади боєприпасів. Висока інтенсивність боїв також зберігається на Лиманському (31 атака), Костянтинівському (21 атака) та Гуляйпільському (21 атака) напрямках.
За добу загарбники завдали 56 авіаударів, скинувши 147 керованих авіабомб, та здійснили понад 2300 обстрілів позицій українських військ.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 штурмів, два боєзіткнення тривають поблизу Куп'янська та Новоплатонівки. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 атак, тривають бої у трьох локаціях. На Придніпровському напрямку активних бойових дій протягом доби не зафіксовано.
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат
