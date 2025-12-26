Окупанти відновили штурми на конях під ударами дронів, тварини, на відміну від росіян, не постраждали – Генштаб
Київ • УНН
російські військові відновили штурми на конях на позиції 92-ї окремої штурмової бригади. Українські дрони ліквідували окупантів, але коні не постраждали.
На позиції 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка зафіксовано чергові спроби атак із використанням "кавалерії", які завершилися для противника втратами. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, підкреслюючи, що коні не постраждали, на відміну від російських військових, пише УНН.
Деталі
Генштаб повідомив про повторення російськими підрозділами тактики штурмів на конях. За офіційними даними, спроби наступу ворожої "кавалерії" на позиції 92 ОШБр були зупинені точними ударами українських безпілотників.
Неймовірно, але вони знову повторюють ті самі помилки. російські підрозділи продовжують намагатися штурмувати позиції 92-ї окремої штурмової бригади… на конях
Попри повне знищення живої сили ворога, українським військовим вдалося уникнути жертв серед тварин. Висока точність роботи батальйону безпілотних систем дозволила ліквідувати окупантів, не зачепивши коней, яких вони використовували.
Фінал цілком передбачуваний: так звана "кавалерія" противника знищується точними ударами наших дронів. І є важлива добра новина: завдяки професіоналізму оператора БпЛА батальйону безпілотних систем 92 ОШБр жоден кінь не постраждав
