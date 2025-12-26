Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб
Киев • УНН
российские военные возобновили штурмы на лошадях на позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Украинские дроны ликвидировали оккупантов, но лошади не пострадали.
На позициях 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко зафиксированы очередные попытки атак с использованием "кавалерии", которые завершились для противника потерями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, подчеркивая, что лошади не пострадали, в отличие от российских военных, пишет УНН.
Подробности
Генштаб сообщил о повторении российскими подразделениями тактики штурмов на лошадях. По официальным данным, попытки наступления вражеской "кавалерии" на позиции 92 ОШБр были остановлены точными ударами украинских беспилотников.
Невероятно, но они снова повторяют те же ошибки. российские подразделения продолжают пытаться штурмовать позиции 92-й отдельной штурмовой бригады… на лошадях
Несмотря на полное уничтожение живой силы врага, украинским военным удалось избежать жертв среди животных. Высокая точность работы батальона беспилотных систем позволила ликвидировать оккупантов, не задев лошадей, которых они использовали.
Финал вполне предсказуем: так называемая "кавалерия" противника уничтожается точными ударами наших дронов. И есть важная хорошая новость: благодаря профессионализму оператора БпЛА батальона беспилотных систем 92 ОШБр ни одна лошадь не пострадала
