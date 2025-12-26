Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб

$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 10626 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 17212 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 31393 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21812 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18063 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18178 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20171 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41025 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17452 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 24010 просмотра
Родился в Житомире и воевал против Украины: умер экс-заместитель министра обороны рф юрий садовенко26 декабря, 08:36 • 13393 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 24251 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 15116 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 14817 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 1460 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 4252 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 11102 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 1468 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 1272 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 4266 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 7298 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 24025 просмотра
Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб

Киев • УНН

 • 112 просмотра

российские военные возобновили штурмы на лошадях на позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Украинские дроны ликвидировали оккупантов, но лошади не пострадали.

Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб

На позициях 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко зафиксированы очередные попытки атак с использованием "кавалерии", которые завершились для противника потерями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, подчеркивая, что лошади не пострадали, в отличие от российских военных, пишет УНН.

Подробности

Генштаб сообщил о повторении российскими подразделениями тактики штурмов на лошадях. По официальным данным, попытки наступления вражеской "кавалерии" на позиции 92 ОШБр были остановлены точными ударами украинских беспилотников.

Невероятно, но они снова повторяют те же ошибки. российские подразделения продолжают пытаться штурмовать позиции 92-й отдельной штурмовой бригады… на лошадях 

– отметили в Генштабе.

Несмотря на полное уничтожение живой силы врага, украинским военным удалось избежать жертв среди животных. Высокая точность работы батальона беспилотных систем позволила ликвидировать оккупантов, не задев лошадей, которых они использовали.

Финал вполне предсказуем: так называемая "кавалерия" противника уничтожается точными ударами наших дронов. И есть важная хорошая новость: благодаря профессионализму оператора БпЛА батальона беспилотных систем 92 ОШБр ни одна лошадь не пострадала 

– говорится в сообщении бригады.

Провал штурма на Харьковщине: пограничники ликвидировали группу оккупантов при переправе через реку25.12.25, 15:40 • 2524 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Животные
Техника
Война в Украине
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина