Провал штурма на Харьковщине: пограничники ликвидировали группу оккупантов при переправе через реку
Киев • УНН
Пограничники не позволили оккупантам форсировать реку Лозовая и пересечь государственную границу в Харьковской области.
Подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Стрикс" 4 пограничного отряда помешало попытке российских войск пересечь государственную границу. Оккупанты пытались форсировать реку Лозовая, однако были обнаружены и атакованы силами Госпогранслужбы. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
российские захватчики осуществляли переправу через ледяную воду, пытаясь незаметно попасть на украинскую территорию. Операторы БпЛА зафиксировали движение группы и нанесли точные удары по живой силе противника. В результате огневого поражения вражеское наступление было полностью остановлено.
По официальным данным ведомства, в результате работы дронов ликвидировано по меньшей мере девять военнослужащих рф. Попытка прорыва на этом участке фронта не удалась. Сейчас подразделение "Стрикс" продолжает мониторинг приграничья и приглашает новых специалистов в команду разведывательно-ударных систем 4 пограничного отряда.
ч.Пограничники рф пересекли линию контроля на границе Эстонии и россии