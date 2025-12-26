$41.930.22
18:17 • 4550 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 15365 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 17109 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 23426 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 37962 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24578 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19593 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18984 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20803 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44124 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Популярные новости
Генштаб ВСУ сообщил о 237 боестолкновениях: самые интенсивные штурмы продолжаются на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 68 просмотра

26 ноября российские оккупационные войска совершили более 50 попыток прорвать оборону на Покровском направлении и задействовали более 2200 дронов-камикадзе по всей линии фронта. Силы обороны обезвредили 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники.

Генштаб ВСУ сообщил о 237 боестолкновениях: самые интенсивные штурмы продолжаются на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года российские оккупационные войска совершили более 50 попыток прорвать оборону на Покровском направлении и задействовали более 2200 дронов-камикадзе по всей линии фронта, о чем сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где произошло 50 атак в районах Мирнограда, Покровска и Дачного. Силы обороны обезвредили здесь 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники, в частности терминалы спутниковой связи и склады боеприпасов. Высокая интенсивность боев также сохраняется на Лиманском (31 атака), Константиновском (21 атака) и Гуляйпольском (21 атака) направлениях.

Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб26.12.25, 19:28 • 1810 просмотров

За сутки захватчики нанесли 56 авиаударов, сбросив 147 управляемых авиабомб, и совершили более 2300 обстрелов позиций украинских войск.

На Купянском направлении зафиксировано 11 штурмов, два боестолкновения продолжаются вблизи Купянска и Новоплатоновки. На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 атак, продолжаются бои в трех локациях. На Приднепровском направлении активных боевых действий в течение суток не зафиксировано.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери 

– отметили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага26.12.25, 20:47 • 1472 просмотра

Степан Гафтко

