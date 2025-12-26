Генштаб ВСУ сообщил о 237 боестолкновениях: самые интенсивные штурмы продолжаются на Покровском направлении

По состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года российские оккупационные войска совершили более 50 попыток прорвать оборону на Покровском направлении и задействовали более 2200 дронов-камикадзе по всей линии фронта, о чем сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где произошло 50 атак в районах Мирнограда, Покровска и Дачного. Силы обороны обезвредили здесь 100 оккупантов и уничтожили значительное количество техники, в частности терминалы спутниковой связи и склады боеприпасов. Высокая интенсивность боев также сохраняется на Лиманском (31 атака), Константиновском (21 атака) и Гуляйпольском (21 атака) направлениях.

Оккупанты возобновили штурмы на лошадях под ударами дронов, животные, в отличие от россиян, не пострадали – Генштаб

За сутки захватчики нанесли 56 авиаударов, сбросив 147 управляемых авиабомб, и совершили более 2300 обстрелов позиций украинских войск.

На Купянском направлении зафиксировано 11 штурмов, два боестолкновения продолжаются вблизи Купянска и Новоплатоновки. На Александровском направлении украинские подразделения остановили 13 атак, продолжаются бои в трех локациях. На Приднепровском направлении активных боевых действий в течение суток не зафиксировано.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – отметили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили поражение ряда логистических объектов и "спецназа" врага