Украинские защитники остановили механизированный штурм россиян вблизи Доброполья
Киев • УНН
Силы обороны Украины отбили штурм войск РФ на Доброполье Донецкой области, поразив 12 единиц бронетехники. Остатки личного состава врага сейчас уничтожаются.
Очередная неудачная попытка прорыва оккупантов в направлении Доброполья. 1 танк, 9 МТЛБ, БРЭМ, 4 квадроцикла и мостоукладчик. Движение сразу по нескольким маршрутам. И очередное уничтожение вражеских бронегрупп
Остатки личного состава российского войска уничтожаются прямо сейчас, подчеркнули военные.
Отмечается, что пораженные сегодня 12 единиц бронетехники врага – это лишь часть его потерь на Добропольском направлении.
Напомним
22 декабря бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья. Уничтожено 4 танка и поражено 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также 4 оккупанта.
