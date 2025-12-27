Украинские защитники остановили механизированный штурм россиян вблизи Доброполья

$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 10904 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 27274 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 24011 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 30422 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 43622 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 26386 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20954 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19500 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21262 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46230 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15292 просмотра
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26 декабря, 18:03 • 3144 просмотра
Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента26 декабря, 19:55 • 2966 просмотра
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно23:50 • 4476 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49 • 2990 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15302 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 27294 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 19535 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 43626 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46233 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Блогеры
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Калифорния
Минск
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15295 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 10885 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 10982 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12859 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 27536 просмотра
Техника
Фильм
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Tesla Cybertruck

Украинские защитники остановили механизированный штурм россиян вблизи Доброполья

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Силы обороны Украины отбили штурм войск РФ на Доброполье Донецкой области, поразив 12 единиц бронетехники. Остатки личного состава врага сейчас уничтожаются.

Украинские защитники остановили механизированный штурм россиян вблизи Доброполья

Силы обороны Украины отбили механизированный штурм российских войск в направлении Доброполья Донецкой области и поразили 12 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины "Азов", передает УНН.

Очередная неудачная попытка прорыва оккупантов в направлении Доброполья. 1 танк, 9 МТЛБ, БРЭМ, 4 квадроцикла и мостоукладчик. Движение сразу по нескольким маршрутам. И очередное уничтожение вражеских бронегрупп

- говорится в сообщении.

Остатки личного состава российского войска уничтожаются прямо сейчас, подчеркнули военные.

Отмечается, что пораженные сегодня 12 единиц бронетехники врага – это лишь часть его потерь на Добропольском направлении.

Напомним

22 декабря бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм россиян в районе Доброполья. Уничтожено 4 танка и поражено 6 ББМ, 6 танков, БТР, квадроцикл, а также 4 оккупанта.

Генштаб ВСУ сообщил о 237 боестолкновениях: самые интенсивные штурмы продолжаются на Покровском направлении26.12.25, 21:50 • 1732 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Национальная гвардия Украины
Украина