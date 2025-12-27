На фронте за сутки зафиксировано 258 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 26 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировали 258 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 63 штурмовые действия агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 27.12.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 258 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе - отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяная, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижевка, Новоданиловка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодези, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Снежное, Вербовое, Вишневое, Вороне и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

