Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших
06:01 • 6120 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 19323 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 48757 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 34883 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 39830 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 52704 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28612 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22379 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19992 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На фронте за сутки зафиксировано 258 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

Киев • УНН

 640 просмотра

26 декабря на российско-украинском фронте произошло 258 боевых столкновений. Силы обороны Украины остановили 63 штурмовые действия агрессора на Покровском направлении.

На фронте за сутки зафиксировано 258 боевых столкновений - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 26 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировали 258 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны Украины остановили 63 штурмовые действия агрессора. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 27.12.2025 года. 

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте зафиксировано 258 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 65 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3130 обстрелов, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3624 дрона-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по городу Харьков; населенным пунктам Просяная, Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Прилуки, Железнодорожное, Воздвижевка, Новоданиловка Запорожской области; Отрадокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три атаки врага. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы, совершил 97 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанских Хуторов, Прилипки, Старицы и в сторону населенных пунктов Вильча и Избицкое.

На Купянском направлении вчера произошло 12 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кругляковки и в сторону Петропавловского, Новоплатоновки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодези, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три атаки в районе Миньковки и в сторону Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Панковка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Толстое, Снежное, Вербовое, Вишневое, Вороне и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 31 вражескую попытку продвинуться в районах Варваровки, Сладкого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили девять атак захватчиков на позиции наших войск в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск, Степное и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 205 беспилотных летательных аппаратов, 158 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Напомним

Силы обороны Украины отбили механизированный штурм российских войск в направлении Доброполья Донецкой области и поразили 12 единиц бронетехники. 

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Украина
Харьков