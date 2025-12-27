$41.930.22
У Вашингтоні закривають штаб-квартиру ФБР: подробиці

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Історична будівля штаб-квартири ФБР у Вашингтоні буде виведена з експлуатації, а співробітники переїдуть до приміщення, де раніше розташовувалося розформоване Агентство США з міжнародного розвитку. Це рішення, оголошене директором ФБР Кешем Пателем 26 грудня, дозволить заощадити кошти платників податків та краще відповідатиме потребам Бюро.

Історичну будівлю штаб-квартири ФБР у Вашингтоні остаточно виведуть з експлуатації, а співробітників переведуть до приміщення, де раніше розміщувалося розформоване Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Про це заявив директор ФБР Кеш Патель, передає УНН з посиланням на видання Bloomberg.  

Після більш ніж 20 років безуспішних спроб ми завершили розробку плану остаточного закриття штаб-квартири ФБР у будівлі Гувера та переведення співробітників до безпечної, сучасної будівлі

- повідомив Патель у соцмережі Х у п’ятницю, 26 грудня.

За його словами, це дасть змогу заощадити кошти платників податків і краще відповідатиме потребам Федерального бюро розслідувань.

Зазначається, що побудована у 1975 році в бруталістському стилі будівля ФБР, вважається занедбаною та затісною для штату бюро. Проте боротьба за те, чи варто переносити штаб-квартиру і куди, затягнулася на роки.

Якщо припустити, що обіцяний Пателем переїзд відбудеться, це дозволить зберегти провідний персонал агентства поблизу Міністерства юстиції, Білого дому та інших федеральних установ.

При цьому раніше у штаті Меріленд запланували звести нову штаб-квартиру після тривалих пошуків, в результаті яких Конгрес надав фінансування на будівництво в передмісті Грінбелт, за межами Вашингтона.

Губернатор Меріленду Вес Мур, та посадовці штату минулого місяця подали позов, щоб запобігти скасуванню цього плану.

Як пише Bloomberg, місце в Меріленді було обрано, оскільки воно мало "найнижчу вартість для платників податків, забезпечувало найкращий транспортний доступ для співробітників та відвідувачів ФБР та давало уряду найбільшу впевненість у графіку реалізації проекту".

Довідково

Старий офіс ФБР розташовується у Вашингтоні. Будівлю названо на честь колишнього директора ФБР Едгара Гувера.

Будівля площею 260 209 кв. м має три поверхи під землею, а також підземний гараж, спеціальну, безпечну систему ліфтів та коридорів. Висота будівлі становить 49 метрів. Серед розташованих усередині старого офісу ФБР є, зокрема, й власна СТО, тренажерні зали, медпункт, морг, друкарня та ін.

Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю26.09.25, 09:26 • 3024 перегляди

Віта Зеленецька

Вашингтон