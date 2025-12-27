У Вашингтоні закривають штаб-квартиру ФБР: подробиці
Київ • УНН
Історична будівля штаб-квартири ФБР у Вашингтоні буде виведена з експлуатації, а співробітники переїдуть до приміщення, де раніше розташовувалося розформоване Агентство США з міжнародного розвитку. Це рішення, оголошене директором ФБР Кешем Пателем 26 грудня, дозволить заощадити кошти платників податків та краще відповідатиме потребам Бюро.
Історичну будівлю штаб-квартири ФБР у Вашингтоні остаточно виведуть з експлуатації, а співробітників переведуть до приміщення, де раніше розміщувалося розформоване Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Про це заявив директор ФБР Кеш Патель, передає УНН з посиланням на видання Bloomberg.
Після більш ніж 20 років безуспішних спроб ми завершили розробку плану остаточного закриття штаб-квартири ФБР у будівлі Гувера та переведення співробітників до безпечної, сучасної будівлі
За його словами, це дасть змогу заощадити кошти платників податків і краще відповідатиме потребам Федерального бюро розслідувань.
Зазначається, що побудована у 1975 році в бруталістському стилі будівля ФБР, вважається занедбаною та затісною для штату бюро. Проте боротьба за те, чи варто переносити штаб-квартиру і куди, затягнулася на роки.
Якщо припустити, що обіцяний Пателем переїзд відбудеться, це дозволить зберегти провідний персонал агентства поблизу Міністерства юстиції, Білого дому та інших федеральних установ.
При цьому раніше у штаті Меріленд запланували звести нову штаб-квартиру після тривалих пошуків, в результаті яких Конгрес надав фінансування на будівництво в передмісті Грінбелт, за межами Вашингтона.
Губернатор Меріленду Вес Мур, та посадовці штату минулого місяця подали позов, щоб запобігти скасуванню цього плану.
Як пише Bloomberg, місце в Меріленді було обрано, оскільки воно мало "найнижчу вартість для платників податків, забезпечувало найкращий транспортний доступ для співробітників та відвідувачів ФБР та давало уряду найбільшу впевненість у графіку реалізації проекту".
Довідково
Старий офіс ФБР розташовується у Вашингтоні. Будівлю названо на честь колишнього директора ФБР Едгара Гувера.
Будівля площею 260 209 кв. м має три поверхи під землею, а також підземний гараж, спеціальну, безпечну систему ліфтів та коридорів. Висота будівлі становить 49 метрів. Серед розташованих усередині старого офісу ФБР є, зокрема, й власна СТО, тренажерні зали, медпункт, морг, друкарня та ін.
