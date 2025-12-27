В Вашингтоне закрывают штаб-квартиру ФБР: подробности

$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 12339 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 32398 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 26752 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 33047 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 45832 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 27025 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21448 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19644 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21390 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46969 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 16848 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 32393 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 20285 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 45831 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46968 просмотра
В Вашингтоне закрывают штаб-квартиру ФБР: подробности

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Историческое здание штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне будет выведено из эксплуатации, а сотрудники переедут в помещение, где ранее располагалось расформированное Агентство США по международному развитию. Это решение, объявленное директором ФБР Кешем Пателем 26 декабря, позволит сэкономить средства налогоплательщиков и лучше будет соответствовать потребностям Бюро.

В Вашингтоне закрывают штаб-квартиру ФБР: подробности

Историческое здание штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне окончательно выведут из эксплуатации, а сотрудников переведут в помещение, где ранее размещалось расформированное Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Об этом заявил директор ФБР Кэш Патель, передает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.  

После более чем 20 лет безуспешных попыток мы завершили разработку плана окончательного закрытия штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и перевода сотрудников в безопасное, современное здание

- сообщил Патель в соцсети Х в пятницу, 26 декабря.

По его словам, это позволит сэкономить средства налогоплательщиков и лучше будет соответствовать потребностям Федерального бюро расследований.

Отмечается, что построенное в 1975 году в бруталистском стиле здание ФБР, считается заброшенным и тесным для штата бюро. Однако борьба за то, стоит ли переносить штаб-квартиру и куда, затянулась на годы.

Если предположить, что обещанный Пателем переезд состоится, это позволит сохранить ведущий персонал агентства вблизи Министерства юстиции, Белого дома и других федеральных учреждений.

При этом ранее в штате Мэриленд запланировали возвести новую штаб-квартиру после длительных поисков, в результате которых Конгресс предоставил финансирование на строительство в пригороде Гринбелт, за пределами Вашингтона.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур и должностные лица штата в прошлом месяце подали иск, чтобы предотвратить отмену этого плана.

Как пишет Bloomberg, место в Мэриленде было выбрано, поскольку оно имело "самую низкую стоимость для налогоплательщиков, обеспечивало лучший транспортный доступ для сотрудников и посетителей ФБР и давало правительству наибольшую уверенность в графике реализации проекта".

Справочно

Старый офис ФБР располагается в Вашингтоне. Здание названо в честь бывшего директора ФБР Эдгара Гувера.

Здание площадью 260 209 кв. м имеет три этажа под землей, а также подземный гараж, специальную, безопасную систему лифтов и коридоров. Высота здания составляет 49 метров. Среди расположенных внутри старого офиса ФБР есть, в частности, и собственная СТО, тренажерные залы, медпункт, морг, типография и др.

Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в ложных показаниях и препятствовании правосудию26.09.25, 09:26 • 3024 просмотра

Вита Зеленецкая

