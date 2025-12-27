В Вашингтоне закрывают штаб-квартиру ФБР: подробности
Историческое здание штаб-квартиры ФБР в Вашингтоне будет выведено из эксплуатации, а сотрудники переедут в помещение, где ранее располагалось расформированное Агентство США по международному развитию. Это решение, объявленное директором ФБР Кешем Пателем 26 декабря, позволит сэкономить средства налогоплательщиков и лучше будет соответствовать потребностям Бюро.
После более чем 20 лет безуспешных попыток мы завершили разработку плана окончательного закрытия штаб-квартиры ФБР в здании Гувера и перевода сотрудников в безопасное, современное здание
По его словам, это позволит сэкономить средства налогоплательщиков и лучше будет соответствовать потребностям Федерального бюро расследований.
Отмечается, что построенное в 1975 году в бруталистском стиле здание ФБР, считается заброшенным и тесным для штата бюро. Однако борьба за то, стоит ли переносить штаб-квартиру и куда, затянулась на годы.
Если предположить, что обещанный Пателем переезд состоится, это позволит сохранить ведущий персонал агентства вблизи Министерства юстиции, Белого дома и других федеральных учреждений.
При этом ранее в штате Мэриленд запланировали возвести новую штаб-квартиру после длительных поисков, в результате которых Конгресс предоставил финансирование на строительство в пригороде Гринбелт, за пределами Вашингтона.
Губернатор Мэриленда Уэс Мур и должностные лица штата в прошлом месяце подали иск, чтобы предотвратить отмену этого плана.
Как пишет Bloomberg, место в Мэриленде было выбрано, поскольку оно имело "самую низкую стоимость для налогоплательщиков, обеспечивало лучший транспортный доступ для сотрудников и посетителей ФБР и давало правительству наибольшую уверенность в графике реализации проекта".
Справочно
Старый офис ФБР располагается в Вашингтоне. Здание названо в честь бывшего директора ФБР Эдгара Гувера.
Здание площадью 260 209 кв. м имеет три этажа под землей, а также подземный гараж, специальную, безопасную систему лифтов и коридоров. Высота здания составляет 49 метров. Среди расположенных внутри старого офиса ФБР есть, в частности, и собственная СТО, тренажерные залы, медпункт, морг, типография и др.
