Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в ложных показаниях и препятствовании правосудию

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Федеральное большое жюри в Вирджинии предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми в даче ложных показаний Конгрессу и препятствовании его работе. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения, а обвинения появились после призывов Трампа расследовать деятельность его оппонентов.

Экс-директору ФБР Джеймсу Коми предъявлены обвинения в ложных показаниях и препятствовании правосудию

Федеральное большое жюри присяжных в Вирджинии предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми по двум пунктам – в даче ложных показаний Конгрессу и в попытках препятствования его работе. Об этом говорится в материале ВВС, пишет УНН.

Детали

Коми, возглавлявший Бюро с 2013 по 2017 год и неоднократно подвергавшийся критике со стороны Дональда Трампа, стал первым бывшим руководителем ФБР, привлеченным к уголовной ответственности.

Обвинительный акт появился через несколько дней после того, как Трамп призвал главного должностного лица правоохранительных органов страны, генерального прокурора Пэм Бонди, более агрессивно расследовать деятельность своих политических оппонентов, включая господина Коми

– говорится в материале ВВС.

По данным следствия, во время слушаний в Сенате в сентябре 2020 года Коми отрицал, что санкционировал передачу СМИ информации о разговорах с Трампом во время расследования российского вмешательства в выборы 2016 года. Обвинительный акт утверждает, что он намеренно ввел законодателей в заблуждение, позволив сотруднику ФБР быть анонимным источником в публикациях. Второй пункт касается "коррупционных попыток влиять и препятствовать" расследованию Сената.

ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР09.07.25, 04:38 • 45462 просмотра

Сам Коми назвал себя невиновным и заявил, что доверяет федеральной судебной системе. Его адвокат Патрик Фицджеральд подтвердил, что защита готовится доказать отсутствие злого умысла. Если вина будет доказана, бывшему директору ФБР может грозить до пяти лет заключения.

На слушаниях в Конгрессе 2020 года господин Коми подтвердил свои показания 2017 года о том, что он не разглашал и не одобрял раскрытие информации о расследовании ФБР в отношении Трампа или его соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон

– сообщает ВВС.

Дело ведет новый федеральный прокурор Линдси Галлиган, ранее работавшая адвокатом Дональда Трампа. Обвинения выдвинуты вскоре после того, как сам Трамп публично призвал Министерство юстиции активнее преследовать своих критиков, в том числе и Коми. Это вызвало волну дискуссий относительно вмешательства политики в деятельность ведомства.

Официальное предъявление обвинений запланировано на 9 октября в Александрии, штат Вирджиния. Демократы уже раскритиковали дело, назвав его "атакой на верховенство права", тогда как Трамп в соцсетях приветствовал обвинительный акт и заявил, что Коми "наконец будет наказан".

В США мужчина протаранил ворота офиса ФБР в Питтсбурге: инцидент квалифицировали как теракт17.09.25, 15:06 • 2255 просмотров

Это не единственное производство, связанное с именем бывшего директора ФБР в этом году. Ранее Секретная служба США открыла расследование после его публикации в соцсетях, где появилось изображение морских раковин с цифрами "8647". Сообщение было быстро удалено, однако республиканцы расценили его как возможный призыв к насилию против президента Дональда Трампа.

В этом числовом сочетании "86" в американском сленге означает "устранить" или "избавиться", а в некоторых современных интерпретациях – даже "убить". Цифра "47" при этом символически отсылает к порядковому номеру Трампа как президента США.

Секретная служба США заподозрила экс-директора ФБР Коми в призыве к убийству Трампа из-за поста в Instagram - СМИ 16.05.25, 11:22 • 2534 просмотра

Степан Гафтко

