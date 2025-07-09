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ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Федеральное бюро расследований начало уголовные расследования в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Расследования касаются предполагаемых нарушений, связанных с предыдущими правительственными расследованиями относительно вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года.

ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) начало уголовные расследования в отношении бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Fox News Digital со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что расследования касаются вероятных нарушений, связанных с предыдущими правительственными расследованиями относительно вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года, на которых Дональд Трамп победил бывшую госсекретаря Хиллари Клинтон.

Полный объем уголовных расследований в отношении Бреннана и Коми неясен, но два источника назвали взгляд ФБР на взаимодействие дуэта "заговором", что может открыть широкий спектр потенциальных вариантов для обвинения

- говорится в материале.

Согласно сообщению, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назначенный Трампом, передал материалы по Бреннану, который занимал эту должность при президентстве Барака Обамы, для возможного привлечения к ответственности.

В то же время уголовное расследование не обязательно заканчивается предъявлением обвинений. Бреннан пока не ответил на запрос о комментарии. С Коми также пока не удалось связаться.

Fox сообщила, что ее источники происходят из Министерства юстиции, однако их количество не уточнено.

По сообщениям, расследование касается двух бывших должностных лиц, которые уже давно вызывают возмущение со стороны Трампа и его сторонников из-за их роли в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года.

Как пишет Fox News Digital, Джеймс Коми возглавлял ФБР, когда в 2016 году правоохранители начали уголовное расследование относительно возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и правительством России с целью повлиять на результаты выборов. Трамп уволил Коми в 2017 году в начале своего президентского срока после того, как Коми публично подтвердил, что против Трампа ведется расследование.

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Далее расследование возглавил специальный прокурор Роберт Мюллер, который предъявил обвинения нескольким соратникам Трампа, однако не обнаружил доказательств уголовного сговора между кампанией Трампа 2016 года и Россией.

Трамп на протяжении многих лет резко критиковал это расследование и неоднократно называл его "российским фейком".

На прошлой неделе обзор деятельности ЦРУ выявил недостатки в подготовке оценки разведки США относительно вмешательства России в выборы 2016 года. В то же время, вывод о том, что президент России Владимир Путин пытался повлиять на голосование в пользу Трампа, остался без изменений.

Информация о расследовании появилась на фоне критики со стороны некоторых сторонников Трампа в адрес руководства ФБР и Министерства юстиции США, которые заявили, что не нашли доказательств для подтверждения длительных теорий заговора относительно смерти обвиняемого в сексуальной эксплуатации Джеффри Эпштейна.

Эпштейн не шантажировал влиятельных людей, списка его клиентов не существует: вывод Минюста США и ФБР07.07.25, 15:48 • 1526 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Джон Ратклифф
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Хиллари Клинтон
Центральное разведывательное управление
Федеральное бюро расследований
Фокс Ньюс
Барак Обама
Дональд Трамп
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