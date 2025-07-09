ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало кримінальні розслідування щодо колишнього директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана та колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Про це інформує Fox News Digital із посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що розслідування стосуються ймовірних порушень, пов’язаних із попередніми урядовими розслідуваннями щодо втручання рф у вибори президента США 2016 року, на яких Дональд Трамп переміг колишню держсекретарку Гілларі Клінтон.

Повний обсяг кримінальних розслідувань щодо Бреннана та Комі незрозумілий, але два джерела назвали погляд ФБР на взаємодію дуету "змовою", що може відкрити широкий спектр потенційних варіантів для обвинувачення - йдеться у матеріалі.

Згідно з повідомленням, директор ЦРУ Джон Реткліфф, призначений Трампом, передав матеріали щодо Бреннана, який обіймав цю посаду за президентства Барака Обами, для можливого притягнення до відповідальності.

Водночас кримінальне розслідування не обов’язково закінчується висуненням обвинувачень. Бреннан поки що не відповів на запит про коментар. Комі також наразі не вдалося зв’язатися.

Fox повідомила, що її джерела походять з Міністерства юстиції, однак їх кількість не уточнено.

За повідомленнями, розслідування стосується двох колишніх посадовців, які вже давно викликають обурення з боку Трампа та його прихильників через їхню роль у розслідуванні втручання Росії у вибори 2016 року.

Як пише Fox News Digital, Джеймс Комі очолював ФБР, коли у 2016 році правоохоронці розпочали кримінальне розслідування щодо можливої змови між передвиборчим штабом Трампа та урядом Росії з метою вплинути на результати виборів. Трамп звільнив Комі у 2017 році на початку свого президентського терміну після того, як Комі публічно підтвердив, що проти Трампа ведеться розслідування.

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Далі розслідування очолив спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який висунув обвинувачення кільком соратникам Трампа, однак не виявив доказів кримінальної змови між кампанією Трампа 2016 року та Росією.

Трамп протягом багатьох років різко критикував це розслідування і неодноразово називав його "російським фейком".

Минулого тижня огляд діяльності ЦРУ виявив недоліки у підготовці оцінки розвідки США щодо втручання Росії у вибори 2016 року. Водночас, висновок про те, що президент Росії Володимир Путін намагався вплинути на голосування на користь Трампа, залишився без змін.

Інформація про розслідування з’явилася на тлі критики з боку деяких прихильників Трампа на адресу керівництва ФБР і Міністерства юстиції США, які заявили, що не знайшли доказів для підтвердження тривалих теорій змови щодо смерті обвинуваченого у сексуальній експлуатації Джеффрі Епштейна.

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