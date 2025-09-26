Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю

Федеральне велике журі присяжних у Вірджинії висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі за двома пунктами – у наданні неправдивих свідчень Конгресу та у спробах перешкоджання його роботі. Про це йдеться в матеріалі ВВС, пише УНН.

Деталі

Комі, який очолював Бюро з 2013 по 2017 рік і неодноразово зазнавав критики з боку Дональда Трампа, став першим колишнім керівником ФБР, притягнутим до кримінальної відповідальності.

Обвинувальний акт з'явився через кілька днів після того, як Трамп закликав головного посадовця правоохоронних органів країни, генерального прокурора Пем Бонді, більш агресивно розслідувати діяльність своїх політичних опонентів, включаючи пана Комі – йдеться у матеріалі ВВС.

За даними слідства, під час слухань у Сенаті у вересні 2020 року Комі заперечив, що санкціонував передачу ЗМІ інформації про розмови з Трампом під час розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Обвинувальний акт стверджує, що він навмисно ввів законодавців в оману, дозволивши співробітнику ФБР бути анонімним джерелом у публікаціях. Другий пункт стосується "корупційних спроб впливати та перешкоджати" розслідуванню Сенату.

ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР

Сам Комі назвав себе невинним і заявив, що довіряє федеральній судовій системі. Його адвокат Патрік Фіцджеральд підтвердив, що захист готується довести відсутність злого умислу. Якщо провину буде доведено, колишньому директору ФБР може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

На слуханнях у Конгресі 2020 року пан Комі підтвердив свої свідчення 2017 року про те, що він не розголошував і не схвалював розкриття інформації про розслідування ФБР щодо Трампа або його суперниці на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон – повідомляє ВВС.

Справу веде новий федеральний прокурор Ліндсі Галліган, яка раніше працювала адвокатом Дональда Трампа. Звинувачення висунуті невдовзі після того, як сам Трамп публічно закликав Міністерство юстиції активніше переслідувати своїх критиків, зокрема й Комі. Це викликало хвилю дискусій щодо втручання політики у діяльність відомства.

Офіційне пред’явлення звинувачень заплановане на 9 жовтня в Александрії, штат Вірджинія. Демократи вже розкритикували справу, назвавши її "атакою на верховенство права", тоді як Трамп у соцмережах привітав обвинувальний акт і заявив, що Комі "нарешті буде покараний".

У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт

Це не єдине провадження, пов’язане з ім’ям колишнього директора ФБР у цьому році. Раніше Секретна служба США відкрила розслідування після його публікації в соцмережах, де з’явилося зображення морських мушель із цифрами "8647". Допис був швидко видалений, однак республіканці розцінили його як можливий заклик до насильства проти президента Дональда Трампа.

У цьому числовому поєднанні "86" в американському сленгу означає "усунути" або "позбутися", а в деяких сучасних інтерпретаціях – навіть "вбити". Цифра "47" при цьому символічно відсилає до порядкового номера Трампа як президента США.

Секретна служба США запідозрила ексдиректора ФБР Комі у заклику до вбивства Трампа через допис в Instagram - ЗМІ