Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
06:40 • 7866 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14560 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21431 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34054 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32054 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65873 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42025 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61733 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60201 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78563 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.8м/с
54%
764мм
Популярнi новини
МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина25 вересня, 22:38 • 6578 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 17471 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 9792 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 17476 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 13245 перегляди
Публікації
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 7854 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 14550 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 24605 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 30957 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 38516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Данія
Австралія
Реклама
УНН Lite
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 2570 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 26303 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 34513 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 67929 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 125640 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
The Washington Post

Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю

Київ • УНН

 • 442 перегляди

Федеральне велике журі у Вірджинії висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі у наданні неправдивих свідчень Конгресу та перешкоджанні його роботі. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення, а звинувачення з'явилися після закликів Трампа розслідувати діяльність його опонентів.

Ексдиректору ФБР Джеймсу Комі висунули звинувачення у неправдивих свідченнях та перешкоджанні правосуддю

Федеральне велике журі присяжних у Вірджинії висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі за двома пунктами – у наданні неправдивих свідчень Конгресу та у спробах перешкоджання його роботі. Про це йдеться в матеріалі ВВС, пише УНН.

Деталі

Комі, який очолював Бюро з 2013 по 2017 рік і неодноразово зазнавав критики з боку Дональда Трампа, став першим колишнім керівником ФБР, притягнутим до кримінальної відповідальності.

Обвинувальний акт з'явився через кілька днів після того, як Трамп закликав головного посадовця правоохоронних органів країни, генерального прокурора Пем Бонді, більш агресивно розслідувати діяльність своїх політичних опонентів, включаючи пана Комі

– йдеться у матеріалі ВВС.

За даними слідства, під час слухань у Сенаті у вересні 2020 року Комі заперечив, що санкціонував передачу ЗМІ інформації про розмови з Трампом під час розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Обвинувальний акт стверджує, що він навмисно ввів законодавців в оману, дозволивши співробітнику ФБР бути анонімним джерелом у публікаціях. Другий пункт стосується "корупційних спроб впливати та перешкоджати" розслідуванню Сенату.

ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР09.07.25, 04:38 • 45462 перегляди

Сам Комі назвав себе невинним і заявив, що довіряє федеральній судовій системі. Його адвокат Патрік Фіцджеральд підтвердив, що захист готується довести відсутність злого умислу. Якщо провину буде доведено, колишньому директору ФБР може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

На слуханнях у Конгресі 2020 року пан Комі підтвердив свої свідчення 2017 року про те, що він не розголошував і не схвалював розкриття інформації про розслідування ФБР щодо Трампа або його суперниці на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон

– повідомляє ВВС.

Справу веде новий федеральний прокурор Ліндсі Галліган, яка раніше працювала адвокатом Дональда Трампа. Звинувачення висунуті невдовзі після того, як сам Трамп публічно закликав Міністерство юстиції активніше переслідувати своїх критиків, зокрема й Комі. Це викликало хвилю дискусій щодо втручання політики у діяльність відомства.

Офіційне пред’явлення звинувачень заплановане на 9 жовтня в Александрії, штат Вірджинія. Демократи вже розкритикували справу, назвавши її "атакою на верховенство права", тоді як Трамп у соцмережах привітав обвинувальний акт і заявив, що Комі "нарешті буде покараний".

У США чоловік протаранив ворота офісу ФБР у Піттсбурзі: інцидент кваліфікували як теракт17.09.25, 15:06 • 2255 переглядiв

Це не єдине провадження, пов’язане з ім’ям колишнього директора ФБР у цьому році. Раніше Секретна служба США відкрила розслідування після його публікації в соцмережах, де з’явилося зображення морських мушель із цифрами "8647". Допис був швидко видалений, однак республіканці розцінили його як можливий заклик до насильства проти президента Дональда Трампа.

У цьому числовому поєднанні "86" в американському сленгу означає "усунути" або "позбутися", а в деяких сучасних інтерпретаціях – навіть "вбити". Цифра "47" при цьому символічно відсилає до порядкового номера Трампа як президента США.

Секретна служба США запідозрила ексдиректора ФБР Комі у заклику до вбивства Трампа через допис в Instagram - ЗМІ16.05.25, 11:22 • 2534 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Пем Бонді
Гілларі Клінтон
Секретна служба США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Вірджинія
Дональд Трамп