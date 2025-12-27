Єлисейський палац: телефонна розмова між Макроном та путіним наразі не запланована

$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 4024 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 10442 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 21302 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 52413 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 36467 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 40846 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54213 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28863 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22605 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20072 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 15275 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 14236 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 13313 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 16114 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 12209 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24970 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 52416 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 25584 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54215 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 51695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Керолайн Левітт
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 1714 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24970 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 13777 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 13440 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 15169 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Дія (сервіс)

Єлисейський палац: телефонна розмова між Макроном та путіним наразі не запланована

Київ • УНН

 • 264 перегляди

У Франції повідомили про відсутність прямих контактів між Еммануелем Макроном та володимиром путіним. Наразі не заплановано ані телефонної розмови, ані візиту французького лідера до москви.

Єлисейський палац: телефонна розмова між Макроном та путіним наразі не запланована

Адміністрація президента Франції повідомила про відсутність прямих контактів між Еммануелем Макроном та володимиром путіним протягом останнього часу. Попри публічні заяви сторін про готовність до діалогу, конкретні дати переговорів не визначені. Про це пише УНН.

Деталі

У п'ятницю в Єлисейському палаці заявили, що на цей момент не заплановано ані телефонної розмови, ані візиту французького лідера до Москви. Відносини між країнами залишаються на критично низькому рівні.

Париж готує гарантії безпеки для України: Макрон та Рютте обговорили стратегію підтримки24.12.25, 19:57 • 5325 переглядiв

Не було жодного обміну думками між президентами Франції та росії, наразі немає жодних планів щодо телефонної розмови між ними та немає жодних планів щодо поїздки Еммануеля Макрона до Москви 

– зазначили в Єлисейському палаці.

Передумови та умови переговорів

Минулого тижня кремль висловив готовність путіна до розмови у відповідь на ініціативи Парижа. Французька сторона назвала такий контакт "бажаним", проте підкреслила необхідність дотримання певних процедур.

В адміністрації Макрона наголосили, що персонал палацу найближчими днями визначить формат подальших дій. Будь-які переговори мають відбуватися в умовах повної прозорості у відносинах з Києвом та європейськими партнерами.

Єлисейський палац схвалив пропозицію путіна щодо діалогу з Макроном21.12.25, 16:52 • 6905 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Париж
Франція
Україна