Єлисейський палац: телефонна розмова між Макроном та путіним наразі не запланована
Київ • УНН
У Франції повідомили про відсутність прямих контактів між Еммануелем Макроном та володимиром путіним. Наразі не заплановано ані телефонної розмови, ані візиту французького лідера до москви.
Адміністрація президента Франції повідомила про відсутність прямих контактів між Еммануелем Макроном та володимиром путіним протягом останнього часу. Попри публічні заяви сторін про готовність до діалогу, конкретні дати переговорів не визначені. Про це пише УНН.
Деталі
У п'ятницю в Єлисейському палаці заявили, що на цей момент не заплановано ані телефонної розмови, ані візиту французького лідера до Москви. Відносини між країнами залишаються на критично низькому рівні.
Не було жодного обміну думками між президентами Франції та росії, наразі немає жодних планів щодо телефонної розмови між ними та немає жодних планів щодо поїздки Еммануеля Макрона до Москви
Передумови та умови переговорів
Минулого тижня кремль висловив готовність путіна до розмови у відповідь на ініціативи Парижа. Французька сторона назвала такий контакт "бажаним", проте підкреслила необхідність дотримання певних процедур.
В адміністрації Макрона наголосили, що персонал палацу найближчими днями визначить формат подальших дій. Будь-які переговори мають відбуватися в умовах повної прозорості у відносинах з Києвом та європейськими партнерами.
