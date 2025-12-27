Елисейский дворец: телефонный разговор между Макроном и путиным пока не запланирован
Во Франции сообщили об отсутствии прямых контактов между Эммануэлем Макроном и владимиром путиным. Пока не запланировано ни телефонного разговора, ни визита французского лидера в москву.
Администрация президента Франции сообщила об отсутствии прямых контактов между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в последнее время. Несмотря на публичные заявления сторон о готовности к диалогу, конкретные даты переговоров не определены. Об этом пишет УНН.
Подробности
В пятницу в Елисейском дворце заявили, что на данный момент не запланировано ни телефонного разговора, ни визита французского лидера в Москву. Отношения между странами остаются на критически низком уровне.
Не было никакого обмена мнениями между президентами Франции и России, пока нет никаких планов относительно телефонного разговора между ними и нет никаких планов относительно поездки Эммануэля Макрона в Москву
Предпосылки и условия переговоров
На прошлой неделе Кремль выразил готовность Путина к разговору в ответ на инициативы Парижа. Французская сторона назвала такой контакт "желательным", однако подчеркнула необходимость соблюдения определенных процедур.
В администрации Макрона подчеркнули, что персонал дворца в ближайшие дни определит формат дальнейших действий. Любые переговоры должны проходить в условиях полной прозрачности в отношениях с Киевом и европейскими партнерами.
