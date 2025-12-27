Дефіцит води в Криму: запаси водосховищ скоротилися на 34 мільйони кубометрів за рік

Протягом 2025 року рівень наповнення водосховищ в окупованому Криму суттєво знизився. До кінця грудня загальні запаси води на півострові становитимуть близько 100 млн кубометрів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", пише УНН.

За даними професора Іллі Ніколенка, станом на 24 грудня водосховища поповнилися лише на 4 млн кубометрів. Моніторинг свідчить, що показники наповнення наразі демонструють стабільне падіння.

Ми споживаємо приблизно 10-12 млн кубометрів із водосховищ на місяць, загальне споживання становить близько 120-150 кубів, отже, були притоки

Найбільш загрозлива ситуація зафіксована в Ізобільненському водосховищі, яке забезпечує водою Алушту. Директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський повідомив про критично низькі обсяги ресурсу.

На сьогоднішній день там наповнення 19%, або 2,4 млн куб. Притік за 24 дні грудня склав 586 тисяч кубів

Аналіз загальної динаміки притоків вказує на тривалий посушливий період. Фахівці прогнозують, що найближчі кілька років у Криму супроводжуватимуться дефіцитом опадів.

І в цьому відношенні треба вживати певних заходів з економією води та раціональним її використанням