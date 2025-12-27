Дефіцит води в Криму: запаси водосховищ скоротилися на 34 мільйони кубометрів за рік
Київ • УНН
Запаси водосховищ в окупованому Криму суттєво знизилися протягом 2025 року, досягнувши 100 млн кубометрів до кінця грудня. Найбільш критична ситуація в Ізобільненському водосховищі, що забезпечує Алушту, де наповнення становить лише 19%.
Протягом 2025 року рівень наповнення водосховищ в окупованому Криму суттєво знизився. До кінця грудня загальні запаси води на півострові становитимуть близько 100 млн кубометрів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", пише УНН.
Деталі
За даними професора Іллі Ніколенка, станом на 24 грудня водосховища поповнилися лише на 4 млн кубометрів. Моніторинг свідчить, що показники наповнення наразі демонструють стабільне падіння.
Ми споживаємо приблизно 10-12 млн кубометрів із водосховищ на місяць, загальне споживання становить близько 120-150 кубів, отже, були притоки
Критична ситуація в Алушті
Найбільш загрозлива ситуація зафіксована в Ізобільненському водосховищі, яке забезпечує водою Алушту. Директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський повідомив про критично низькі обсяги ресурсу.
На сьогоднішній день там наповнення 19%, або 2,4 млн куб. Притік за 24 дні грудня склав 586 тисяч кубів
Прогнози на наступні роки
Аналіз загальної динаміки притоків вказує на тривалий посушливий період. Фахівці прогнозують, що найближчі кілька років у Криму супроводжуватимуться дефіцитом опадів.
І в цьому відношенні треба вживати певних заходів з економією води та раціональним її використанням
