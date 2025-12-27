Дефіцит води в Криму: запаси водосховищ скоротилися на 34 мільйони кубометрів за рік

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 56 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 11294 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 22120 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 53862 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 37124 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 41219 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54911 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28957 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22681 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20106 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 15738 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 14691 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 13772 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 16810 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 12674 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 25746 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 53829 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 26112 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54891 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 52155 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Керолайн Левітт
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 2242 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 25758 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 14012 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 13675 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 15397 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Дія (сервіс)

Дефіцит води в Криму: запаси водосховищ скоротилися на 34 мільйони кубометрів за рік

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Запаси водосховищ в окупованому Криму суттєво знизилися протягом 2025 року, досягнувши 100 млн кубометрів до кінця грудня. Найбільш критична ситуація в Ізобільненському водосховищі, що забезпечує Алушту, де наповнення становить лише 19%.

Дефіцит води в Криму: запаси водосховищ скоротилися на 34 мільйони кубометрів за рік

Протягом 2025 року рівень наповнення водосховищ в окупованому Криму суттєво знизився. До кінця грудня загальні запаси води на півострові становитимуть близько 100 млн кубометрів. Про це повідомляє Телеграм-канал "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

За даними професора Іллі Ніколенка, станом на 24 грудня водосховища поповнилися лише на 4 млн кубометрів. Моніторинг свідчить, що показники наповнення наразі демонструють стабільне падіння.

Ми споживаємо приблизно 10-12 млн кубометрів із водосховищ на місяць, загальне споживання становить близько 120-150 кубів, отже, були притоки 

– зазначив Ніколенко.

Критична ситуація в Алушті

Найбільш загрозлива ситуація зафіксована в Ізобільненському водосховищі, яке забезпечує водою Алушту. Директор науково-виробничої фірми "Водні технології" Анатолій Копачевський повідомив про критично низькі обсяги ресурсу.

На сьогоднішній день там наповнення 19%, або 2,4 млн куб. Притік за 24 дні грудня склав 586 тисяч кубів 

– підкреслив Копачевський.

Прогнози на наступні роки

Аналіз загальної динаміки притоків вказує на тривалий посушливий період. Фахівці прогнозують, що найближчі кілька років у Криму супроводжуватимуться дефіцитом опадів.

І в цьому відношенні треба вживати певних заходів з економією води та раціональним її використанням 

– підсумував Копачевський.

Вивозило з Криму награбоване зерно: арештоване судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривень26.12.25, 14:33 • 3710 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Війна в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні