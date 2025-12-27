Дефицит воды в Крыму: запасы водохранилищ сократились на 34 миллиона кубометров за год

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 662 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 12256 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 22987 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 55442 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 37816 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 41529 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55646 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29009 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22715 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20133 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
75%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 16502 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 15431 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 14491 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 17728 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 13401 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26780 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 55435 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 26745 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55642 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 52729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 3006 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26781 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 14355 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 13989 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 15707 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Социальная сеть
Отопление

Дефицит воды в Крыму: запасы водохранилищ сократились на 34 миллиона кубометров за год

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Запасы водохранилищ в оккупированном Крыму существенно снизились в течение 2025 года, достигнув 100 млн кубометров к концу декабря. Наиболее критическая ситуация в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем Алушту, где наполнение составляет лишь 19%.

Дефицит воды в Крыму: запасы водохранилищ сократились на 34 миллиона кубометров за год

В течение 2025 года уровень наполнения водохранилищ в оккупированном Крыму существенно снизился. К концу декабря общие запасы воды на полуострове составят около 100 млн кубометров. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным профессора Ильи Николенко, по состоянию на 24 декабря водохранилища пополнились лишь на 4 млн кубометров. Мониторинг свидетельствует, что показатели наполнения сейчас демонстрируют стабильное падение.

Мы потребляем примерно 10-12 млн кубометров из водохранилищ в месяц, общее потребление составляет около 120-150 кубов, следовательно, были притоки 

– отметил Николенко.

Критическая ситуация в Алуште

Наиболее угрожающая ситуация зафиксирована в Изобильненском водохранилище, которое обеспечивает водой Алушту. Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский сообщил о критически низких объемах ресурса.

На сегодняшний день там наполнение 19%, или 2,4 млн куб. Приток за 24 дня декабря составил 586 тысяч кубов 

– подчеркнул Копачевский.

Прогнозы на следующие годы

Анализ общей динамики притоков указывает на длительный засушливый период. Специалисты прогнозируют, что ближайшие несколько лет в Крыму будут сопровождаться дефицитом осадков.

И в этом отношении нужно принимать определенные меры по экономии воды и рациональному ее использованию 

– подытожил Копачевский.

Вывозило из Крыма награбленное зерно: арестованное судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривен26.12.25, 14:33 • 3716 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Война в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине