Дефицит воды в Крыму: запасы водохранилищ сократились на 34 миллиона кубометров за год
Киев • УНН
Запасы водохранилищ в оккупированном Крыму существенно снизились в течение 2025 года, достигнув 100 млн кубометров к концу декабря. Наиболее критическая ситуация в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем Алушту, где наполнение составляет лишь 19%.
В течение 2025 года уровень наполнения водохранилищ в оккупированном Крыму существенно снизился. К концу декабря общие запасы воды на полуострове составят около 100 млн кубометров. Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным профессора Ильи Николенко, по состоянию на 24 декабря водохранилища пополнились лишь на 4 млн кубометров. Мониторинг свидетельствует, что показатели наполнения сейчас демонстрируют стабильное падение.
Мы потребляем примерно 10-12 млн кубометров из водохранилищ в месяц, общее потребление составляет около 120-150 кубов, следовательно, были притоки
Критическая ситуация в Алуште
Наиболее угрожающая ситуация зафиксирована в Изобильненском водохранилище, которое обеспечивает водой Алушту. Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский сообщил о критически низких объемах ресурса.
На сегодняшний день там наполнение 19%, или 2,4 млн куб. Приток за 24 дня декабря составил 586 тысяч кубов
Прогнозы на следующие годы
Анализ общей динамики притоков указывает на длительный засушливый период. Специалисты прогнозируют, что ближайшие несколько лет в Крыму будут сопровождаться дефицитом осадков.
И в этом отношении нужно принимать определенные меры по экономии воды и рациональному ее использованию
