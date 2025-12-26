Вывозило из Крыма награбленное зерно: арестованное судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривен

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 1170 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 11855 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 11159 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 9552 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 13333 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 16814 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 30634 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16348 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 29022 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15835 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 19996 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 18807 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 14185 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11513 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 14514 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 11855 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 30635 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 29022 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 84951 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 85766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Борис Писториус
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 11744 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 21821 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 25588 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 26535 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 29580 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

Вывозило из Крыма награбленное зерно: арестованное судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривен

Киев • УНН

 • 62 просмотра

АРМА реализовало судно USKO MFU через Прозорро.Продажи за 2,48 млн гривен. Новый владелец оплатит 4,42 млн гривен таможенных платежей, что принесет в бюджет 6,9 млн гривен.

Вывозило из Крыма награбленное зерно: арестованное судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривен
Фото: vesselfinder.com

Агентство по розыску и менеджменту активов реализовало через систему Прозорро.Продажи судно USKO MFU. Его передали в управление АРМА на основании решения Днепровского районного суда города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРМА.

Детали

Победителем открытых торгов стало ООО "Универсал ЛТД", которое приобрело судно по стартовой цене 2,48 млн гривен. В то же время организатором торгов является аккредитованная в системе Прозорро.Продажи площадка "Полонекс", которую отобрало Агентство через конкурс.

Но это не все: как сообщили в АРМА, новый владелец судна оплатит таможенные платежи в размере 4,42 млн гривен.

Общий объем поступлений в государственный бюджет составляет 6,9 млн гривен. Средства уже зачислены на счета АРМА

- говорится в сообщении.

В АРМА добавили: данный состоялся по голландской модели. Это была третья попытка реализации актива.

Напомним

Ранее правоохранители сообщали, что судно "USKO MFU" под флагом Камеруна, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права. Это произошло еще в ноябре 2023 года.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Украина
Севастополь
Киев