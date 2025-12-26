Вывозило из Крыма награбленное зерно: арестованное судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривен
Киев • УНН
АРМА реализовало судно USKO MFU через Прозорро.Продажи за 2,48 млн гривен. Новый владелец оплатит 4,42 млн гривен таможенных платежей, что принесет в бюджет 6,9 млн гривен.
Агентство по розыску и менеджменту активов реализовало через систему Прозорро.Продажи судно USKO MFU. Его передали в управление АРМА на основании решения Днепровского районного суда города Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРМА.
Детали
Победителем открытых торгов стало ООО "Универсал ЛТД", которое приобрело судно по стартовой цене 2,48 млн гривен. В то же время организатором торгов является аккредитованная в системе Прозорро.Продажи площадка "Полонекс", которую отобрало Агентство через конкурс.
Но это не все: как сообщили в АРМА, новый владелец судна оплатит таможенные платежи в размере 4,42 млн гривен.
Общий объем поступлений в государственный бюджет составляет 6,9 млн гривен. Средства уже зачислены на счета АРМА
В АРМА добавили: данный состоялся по голландской модели. Это была третья попытка реализации актива.
Напомним
Ранее правоохранители сообщали, что судно "USKO MFU" под флагом Камеруна, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права. Это произошло еще в ноябре 2023 года.