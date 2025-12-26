Вивозило з Криму награбоване зерно: арештоване судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривень
Київ • УНН
АРМА реалізувало судно USKO MFU через Прозорро.Продажі за 2,48 млн гривень. Новий власник сплатить 4,42 млн гривень митних платежів, що принесе до бюджету 6,9 млн гривень.
Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало через систему Прозорро.Продажі судно USKO MFU. Його передали в управління АРМА на підставі рішення Дніпровського районного суду міста Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРМА.
Деталі
Переможцем відкритих торгів стало ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке придбало судно за стартовою ціною 2,48 млн гривень. Водночас організатором торгів є акредитований в системі Прозорро.Продажі майданчик "Полонекс", який відібрало Агентство через конкурс.
Але це не все: як повідомили в АРМА, новий власник судна сплатить митні платежі у розмірі 4,42 млн гривень.
Загальний обсяг надходжень до державного бюджету становить 6,9 млн гривень. Кошти вже зараховано на рахунки АРМА
У АРМА додали: даний відбувся за голландською моделлю. Це була третя спроба реалізації активу.
Нагадаємо
Раніше правоохоронці повідомляли, що судно "USKO MFU" під прапором Камеруну, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права. Це сталось ще в листопаді 2023 року.