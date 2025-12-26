$41.930.22
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вивозило з Криму награбоване зерно: арештоване судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривень

Київ • УНН

АРМА реалізувало судно USKO MFU через Прозорро.Продажі за 2,48 млн гривень. Новий власник сплатить 4,42 млн гривень митних платежів, що принесе до бюджету 6,9 млн гривень.

Вивозило з Криму награбоване зерно: арештоване судно USKO MFU продали за 2,48 млн гривень
Фото: vesselfinder.com

Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало через систему Прозорро.Продажі судно USKO MFU. Його передали в управління АРМА на підставі рішення Дніпровського районного суду міста Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРМА.

Деталі

Переможцем відкритих торгів стало ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке придбало судно за стартовою ціною 2,48 млн гривень. Водночас організатором торгів є акредитований в системі Прозорро.Продажі майданчик "Полонекс", який відібрало Агентство через конкурс.

Але це не все: як повідомили в АРМА, новий власник судна сплатить митні платежі у розмірі 4,42 млн гривень.

Загальний обсяг надходжень до державного бюджету становить 6,9 млн гривень. Кошти вже зараховано на рахунки АРМА

- йдеться в повідомленні.

У АРМА додали: даний відбувся за голландською моделлю. Це була третя спроба реалізації активу.

Нагадаємо

Раніше правоохоронці повідомляли, що судно "USKO MFU" під прапором Камеруну, здійснило захід та вихід з закритого Україною порту в Севастополі у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права. Це сталось ще в листопаді 2023 року.

Євген Устименко

