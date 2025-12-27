$41.930.00
рф застосувала проти України майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема "кинджали" - Зеленський

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Цієї ночі росія атакувала Україну майже 500 дронами та 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", основною мішенню став Київ. Внаслідок атаки є влучання, пошкоджені житлові будинки, відсутнє електропостачання та опалення у деяких районах столиці та області.

рф застосувала проти України майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема “кинджали” - Зеленський

Цієї ночі рф застосувала проти України майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема "кинджали". Основна мішень - Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Ще досі триває черговий російський удар – з ночі майже 500 дронів, значна кількість "шахедів", також 40 ракет, зокрема "кинджали". Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж

- написав Зеленський.

Він зазначив, що на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі. І це означає, що замало тиску у відповідь. Якщо росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне – скористатися", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що важливо й надалі підтримувати українську оборону, наш захист життя.

Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів. І я дякую кожному лідеру, кожній країні, які з цим допомагають. Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом США

- резюмував глава держави.

Унаслідок тривалого обстрілу столиці зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста. За даними мера Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Павло Башинський

