РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы» — Зеленский

Этой ночью РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень – Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Еще до сих пор продолжается очередной российский удар – с ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров - написал Зеленский.

Он отметил, что на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог.

"Много было вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "Кинжалы" и "Шахеды". Это истинное отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. И это означает, что недостаточно давления в ответ. Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное – воспользоваться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, нашу защиту жизни.

Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают. Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом США - резюмировал глава государства.

Напомним

В результате длительного обстрела столицы зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города. По данным мэра Виталия Кличко, число пострадавших возросло до 22 человек.