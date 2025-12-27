РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы» — Зеленский

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 404 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 11865 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 22654 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 54823 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 37544 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 41405 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55374 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28989 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22699 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20122 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
75%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 16262 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 15195 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 14260 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 17425 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 13172 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26435 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 54843 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 26527 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55383 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 52531 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 2768 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26435 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 14252 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 13879 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 15609 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Дія (сервис)

РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы» — Зеленский

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Этой ночью Россия атаковала Украину почти 500 дронами и 40 ракетами, в том числе "Кинжалами", основной мишенью стал Киев. В результате атаки есть попадания, повреждены жилые дома, отсутствует электроснабжение и отопление в некоторых районах столицы и области.

РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе «Кинжалы» — Зеленский

Этой ночью РФ применила против Украины почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень – Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Еще до сих пор продолжается очередной российский удар – с ночи почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", также 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура. К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров

- написал Зеленский.

Он отметил, что на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог.

"Много было вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "Кинжалы" и "Шахеды". Это истинное отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. И это означает, что недостаточно давления в ответ. Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное – воспользоваться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону, нашу защиту жизни.

Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают. Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом США

- резюмировал глава государства.

Напомним

В результате длительного обстрела столицы зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города. По данным мэра Виталия Кличко, число пострадавших возросло до 22 человек.

Павел Башинский

Война в Украине
Недвижимость
Новый год
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Х-47М2 "Кинжал"
Канада
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев