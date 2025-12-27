Україну накриє хмарна погода зі снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 27 грудня
Київ • УНН
У суботу, 27 грудня, в Україні очікується хмарна погода зі снігом у східних областях. На дорогах місцями ожеледиця, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У суботу, 27 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це інформує Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
Синоптики прогнозують сьогодні вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях (крім Закарпатської) пориви 15-20 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У суботу, 27 грудня, у Києві буде хмарно, вдень без опадів.
По Київській області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у столиці вдень 0-2° морозу.
