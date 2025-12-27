$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 13013 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 34834 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 27937 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 34172 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 46861 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 27303 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21658 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19701 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21444 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47345 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 46863 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47346 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Віталій Кличко
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Каліфорнія
Техніка
Дія (сервіс)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Фільм

Україну накриє хмарна погода зі снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 27 грудня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У суботу, 27 грудня, в Україні очікується хмарна погода зі снігом у східних областях. На дорогах місцями ожеледиця, температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Україну накриє хмарна погода зі снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 27 грудня

У суботу, 27 грудня, в Україні хмарно, сніжитиме. Про це інформує Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Синоптики прогнозують сьогодні вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях (крім Закарпатської) пориви 15-20 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У суботу, 27 грудня, у Києві буде хмарно, вдень без опадів.

По Київській області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у столиці вдень 0-2° морозу.

Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Закарпатська область
Україна
Київ