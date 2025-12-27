Украину накроет облачная погода со снегом, на дорогах гололедица: погода на 27 декабря
Киев • УНН
В субботу, 27 декабря, в Украине ожидается облачная погода со снегом в восточных областях. На дорогах местами гололедица, температура днем от 3° мороза до 2° тепла.
В субботу, 27 декабря, в Украине облачно, будет снежить. Об этом информирует Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Синоптики прогнозируют сегодня днем в восточных областях местами небольшой снег, на остальной территории без осадков.
На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях (кроме Закарпатской) порывы 15-20 м/с.
Температура днем от 3° мороза до 2° тепла.
В субботу, 27 декабря, в Киеве будет облачно, днем без осадков.
По Киевской области на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем от 3° мороза до 2° тепла; в столице днем 0-2° мороза.
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола26.12.25, 17:30 • 35078 просмотров