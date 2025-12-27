Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди та вивезли цінні експонати – міськрада

$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 2824 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 9016 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 20552 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 50979 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 35862 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 40448 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 53651 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28753 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22505 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20046 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
78%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 14753 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 13720 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 12808 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС02:27 • 15235 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 11666 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24234 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 50979 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 25114 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 53651 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 51303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Каш Патель
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білий дім
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 1048 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24234 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 13573 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 13236 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 14974 перегляди
Актуальне
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди та вивезли цінні експонати – міськрада

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Міськрада Маріуполя повідомила, що окупанти змінили профіль музеїв міста, використовуючи їх для ідеологічної обробки та героїзації учасників вторгнення. Цінні експонати, включаючи картини Айвазовського та Куїнджі, вивезено до Донецька та рф, а замість них розміщено портрети бойовиків "днр" та російських військових.

Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди та вивезли цінні експонати – міськрада

Маріупольська міська рада повідомила про повну зміну профілю музейних установ міста. Замість унікальних історичних артефактів загарбники використовують приміщення для ідеологічної обробки населення та героїзації учасників вторгнення. Про це пише УНН.

Деталі

До початку повномасштабної війни фонди закладу налічували близько 60 тисяч предметів. Після пожеж, спричинених обстрілами, вцілілі експонати були вивезені до Донецька та рф. Серед викраденого – картини Івана Айвазовського ("Біля берегів Кавказу") та Архипа Куїнджі ("Червоний захід сонця", "Осінь у Криму"), а також рідкісні ікони.

У липні 2024 року будівлю відкрили після ремонту, проте замість історичних реліквій там розмістили портрети бойовиків "днр" та російських військових.

Перетворення Музею народного побуту на музей Жданова

Музей народного побуту, будівля якого вціліла під час боїв, також втратив свої фонди. Етнографічне зібрання з 5 тисяч предметів культурної спадщини народів Приазов’я було вивезено окупантами.

У лютому 2024 року заклад перепрофілювали на музей радянського ідеолога Андрія Жданова. Тепер замість історії етносів регіону там проводять виставки, що виправдовують російську агресію проти України.

Міська рада наголошує, що музеї, школи та університети Маріуполя перетворені на ідеологічні осередки. Окупаційна адміністрація системно впроваджує антиукраїнські погляди через виставки та заходи, спрямовані на виправдання дій російської армії та нищення української ідентичності міста.

"Місця військової слави" на руїнах: рф планує розвивати "воєнний туризм" на зруйнованому Донбасі25.12.25, 21:14 • 3950 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна
Маріуполь
Донецьк