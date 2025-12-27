Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди та вивезли цінні експонати – міськрада
Київ • УНН
Міськрада Маріуполя повідомила, що окупанти змінили профіль музеїв міста, використовуючи їх для ідеологічної обробки та героїзації учасників вторгнення. Цінні експонати, включаючи картини Айвазовського та Куїнджі, вивезено до Донецька та рф, а замість них розміщено портрети бойовиків "днр" та російських військових.
Маріупольська міська рада повідомила про повну зміну профілю музейних установ міста. Замість унікальних історичних артефактів загарбники використовують приміщення для ідеологічної обробки населення та героїзації учасників вторгнення. Про це пише УНН.
Деталі
До початку повномасштабної війни фонди закладу налічували близько 60 тисяч предметів. Після пожеж, спричинених обстрілами, вцілілі експонати були вивезені до Донецька та рф. Серед викраденого – картини Івана Айвазовського ("Біля берегів Кавказу") та Архипа Куїнджі ("Червоний захід сонця", "Осінь у Криму"), а також рідкісні ікони.
У липні 2024 року будівлю відкрили після ремонту, проте замість історичних реліквій там розмістили портрети бойовиків "днр" та російських військових.
Перетворення Музею народного побуту на музей Жданова
Музей народного побуту, будівля якого вціліла під час боїв, також втратив свої фонди. Етнографічне зібрання з 5 тисяч предметів культурної спадщини народів Приазов’я було вивезено окупантами.
У лютому 2024 року заклад перепрофілювали на музей радянського ідеолога Андрія Жданова. Тепер замість історії етносів регіону там проводять виставки, що виправдовують російську агресію проти України.
Міська рада наголошує, що музеї, школи та університети Маріуполя перетворені на ідеологічні осередки. Окупаційна адміністрація системно впроваджує антиукраїнські погляди через виставки та заходи, спрямовані на виправдання дій російської армії та нищення української ідентичності міста.
"Місця військової слави" на руїнах: рф планує розвивати "воєнний туризм" на зруйнованому Донбасі25.12.25, 21:14 • 3950 переглядiв