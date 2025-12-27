Оккупанты превратили музеи Мариуполя в центры пропаганды и вывезли ценные экспонаты – горсовет

$41.930.00
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto
06:01 • 10148 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 21074 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 51985 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 36278 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 40707 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54030 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28824 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22570 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20063 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
публикации
Эксклюзивы
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54027 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 51576 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Дія (сервис)

Оккупанты превратили музеи Мариуполя в центры пропаганды и вывезли ценные экспонаты – горсовет

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты изменили профиль музеев города, используя их для идеологической обработки и героизации участников вторжения. Ценные экспонаты, включая картины Айвазовского и Куинджи, вывезены в Донецк и РФ, а вместо них размещены портреты боевиков "ДНР" и российских военных.

Оккупанты превратили музеи Мариуполя в центры пропаганды и вывезли ценные экспонаты – горсовет

Мариупольский городской совет сообщил о полной смене профиля музейных учреждений города. Вместо уникальных исторических артефактов захватчики используют помещения для идеологической обработки населения и героизации участников вторжения. Об этом пишет УНН.

Подробности

До начала полномасштабной войны фонды учреждения насчитывали около 60 тысяч предметов. После пожаров, вызванных обстрелами, уцелевшие экспонаты были вывезены в Донецк и РФ. Среди похищенного – картины Ивана Айвазовского («У берегов Кавказа») и Архипа Куинджи («Красный закат», «Осень в Крыму»), а также редкие иконы.

В июле 2024 года здание открыли после ремонта, однако вместо исторических реликвий там разместили портреты боевиков «ДНР» и российских военных.

Превращение Музея народного быта в музей Жданова

Музей народного быта, здание которого уцелело во время боев, также потерял свои фонды. Этнографическое собрание из 5 тысяч предметов культурного наследия народов Приазовья было вывезено оккупантами.

В феврале 2024 года учреждение перепрофилировали в музей советского идеолога Андрея Жданова. Теперь вместо истории этносов региона там проводят выставки, оправдывающие российскую агрессию против Украины.

Городской совет отмечает, что музеи, школы и университеты Мариуполя превращены в идеологические центры. Оккупационная администрация системно внедряет антиукраинские взгляды через выставки и мероприятия, направленные на оправдание действий российской армии и уничтожение украинской идентичности города.

"Места воинской славы" на руинах: рф планирует развивать "военный туризм" на разрушенном Донбассе25.12.25, 21:14 • 3956 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Украина
Мариуполь
Донецк