Оккупанты превратили музеи Мариуполя в центры пропаганды и вывезли ценные экспонаты – горсовет
Киев • УНН
Горсовет Мариуполя сообщил, что оккупанты изменили профиль музеев города, используя их для идеологической обработки и героизации участников вторжения. Ценные экспонаты, включая картины Айвазовского и Куинджи, вывезены в Донецк и РФ, а вместо них размещены портреты боевиков "ДНР" и российских военных.
Мариупольский городской совет сообщил о полной смене профиля музейных учреждений города. Вместо уникальных исторических артефактов захватчики используют помещения для идеологической обработки населения и героизации участников вторжения. Об этом пишет УНН.
Подробности
До начала полномасштабной войны фонды учреждения насчитывали около 60 тысяч предметов. После пожаров, вызванных обстрелами, уцелевшие экспонаты были вывезены в Донецк и РФ. Среди похищенного – картины Ивана Айвазовского («У берегов Кавказа») и Архипа Куинджи («Красный закат», «Осень в Крыму»), а также редкие иконы.
В июле 2024 года здание открыли после ремонта, однако вместо исторических реликвий там разместили портреты боевиков «ДНР» и российских военных.
Превращение Музея народного быта в музей Жданова
Музей народного быта, здание которого уцелело во время боев, также потерял свои фонды. Этнографическое собрание из 5 тысяч предметов культурного наследия народов Приазовья было вывезено оккупантами.
В феврале 2024 года учреждение перепрофилировали в музей советского идеолога Андрея Жданова. Теперь вместо истории этносов региона там проводят выставки, оправдывающие российскую агрессию против Украины.
Городской совет отмечает, что музеи, школы и университеты Мариуполя превращены в идеологические центры. Оккупационная администрация системно внедряет антиукраинские взгляды через выставки и мероприятия, направленные на оправдание действий российской армии и уничтожение украинской идентичности города.
