Українці стали рідше купувати живі ялинки
Київ • УНН
Продажі новорічних дерев в Україні знизилися на 11% цього року, лісгоспи реалізували лише 39,9 тисячі ялинок. Кількість незаконних вирубок також суттєво зменшилася.
За даними Опендатабот, цього року продажі новорічних дерев суттєво знизилися. Станом на середину грудня лісгоспи реалізували лише 39,9 тисячі ялинок, що на 11% менше, ніж за той самий період минулого року. Про це пише УНН.
Деталі
Держлісагентство цьогоріч підготувало до продажу 991 тисячу дерев – це на 8% менше, ніж торік. За останні чотири роки загальна кількість ялинок у лісових господарствах скоротилася з 12,4 мільйона до 7,8 мільйона штук. Також на 35% зменшилися площі земель, де спеціально вирощують хвойні до свят.
Регіони-лідери
Найбільше дерев для продажу виростили у Вінницькій та Житомирській областях. Житомирщина залишається головним постачальником: там під ялинки відведено 640 гектарів землі. Водночас в Івано-Франківській області площі під святкові дерева за чотири роки скоротилися майже в шість разів.
Разом із легальними продажами зменшилася і кількість незаконних вирубок. На початку грудня зафіксовано лише 34 випадки порушень, тоді як минулого сезону їх було понад триста. Найбільше незаконно зрубаних дерев виявили в Харківській області.
