Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 16122 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 26230 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 61525 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столу
26 грудня, 13:36 • 40455 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42958 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 58303 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29202 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22852 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20212 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Українці стали рідше купувати живі ялинки

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Продажі новорічних дерев в Україні знизилися на 11% цього року, лісгоспи реалізували лише 39,9 тисячі ялинок. Кількість незаконних вирубок також суттєво зменшилася.

Українці стали рідше купувати живі ялинки

За даними Опендатабот, цього року продажі новорічних дерев суттєво знизилися. Станом на середину грудня лісгоспи реалізували лише 39,9 тисячі ялинок, що на 11% менше, ніж за той самий період минулого року. Про це пише УНН.

Деталі

Держлісагентство цьогоріч підготувало до продажу 991 тисячу дерев – це на 8% менше, ніж торік. За останні чотири роки загальна кількість ялинок у лісових господарствах скоротилася з 12,4 мільйона до 7,8 мільйона штук. Також на 35% зменшилися площі земель, де спеціально вирощують хвойні до свят.

Регіони-лідери

Найбільше дерев для продажу виростили у Вінницькій та Житомирській областях. Житомирщина залишається головним постачальником: там під ялинки відведено 640 гектарів землі. Водночас в Івано-Франківській області площі під святкові дерева за чотири роки скоротилися майже в шість разів.

Разом із легальними продажами зменшилася і кількість незаконних вирубок. На початку грудня зафіксовано лише 34 випадки порушень, тоді як минулого сезону їх було понад триста. Найбільше незаконно зрубаних дерев виявили в Харківській області.

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами втричі зросли 09.12.25, 14:01 • 2640 переглядiв

