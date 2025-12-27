Украинцы стали реже покупать живые елки

По данным Опендатабот, в этом году продажи новогодних деревьев существенно снизились. По состоянию на середину декабря лесхозы реализовали лишь 39,9 тысячи елок, что на 11% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет УНН.

Подробности

Гослесагентство в этом году подготовило к продаже 991 тысячу деревьев – это на 8% меньше, чем в прошлом году. За последние четыре года общее количество елок в лесных хозяйствах сократилось с 12,4 миллиона до 7,8 миллиона штук. Также на 35% уменьшились площади земель, где специально выращивают хвойные к праздникам.

Регионы-лидеры

Больше всего деревьев для продажи вырастили в Винницкой и Житомирской областях. Житомирщина остается главным поставщиком: там под елки отведено 640 гектаров земли. В то же время в Ивано-Франковской области площади под праздничные деревья за четыре года сократились почти в шесть раз.

Вместе с легальными продажами уменьшилось и количество незаконных вырубок. В начале декабря зафиксировано лишь 34 случая нарушений, тогда как в прошлом сезоне их было более трехсот. Больше всего незаконно срубленных деревьев обнаружили в Харьковской области.

