росія цинічно заявила що била по об'єктах критичної інфраструктури України, які використовувались ЗСУ
Київ • УНН
Міноборони рф заявило, що завдало масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, включаючи гіперзвукові ракети «Кинджал». Це було нібито у відповідь на «терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території росії».
Деталі
Як заявили в міноборони, "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території росії" зс рф було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного і морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "кинджал", а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах, військово-промислового комплексу України
Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені
Нагадаємо
Цієї ночі росія атакувала Україну майже 500 дронами та 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", основною мішенню став Київ. Внаслідок атаки є влучання, пошкоджені житлові будинки, відсутнє електропостачання та опалення у деяких районах столиці та області.
Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.