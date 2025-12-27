$41.930.00
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 14548 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 24957 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 59121 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 39404 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42418 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 57339 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29137 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22800 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20184 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
росія цинічно заявила що била по об'єктах критичної інфраструктури України, які використовувались ЗСУ

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Міноборони рф заявило, що завдало масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, включаючи гіперзвукові ракети «Кинджал». Це було нібито у відповідь на «терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території росії».

росія цинічно заявила що била по об'єктах критичної інфраструктури України, які використовувались ЗСУ

У російському міноборони заявили, що зс рф завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, які використовувалися для ЗСУ, нібито у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території росії", передає УНН.

Деталі

Як заявили в міноборони, "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території росії" зс рф було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, повітряного і морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "кинджал", а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах, військово-промислового комплексу України

Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені

- традиційно заявили в міністерстві.

Нагадаємо

Цієї ночі росія атакувала Україну майже 500 дронами та 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", основною мішенню став Київ. Внаслідок атаки є влучання, пошкоджені житлові будинки, відсутнє електропостачання та опалення у деяких районах столиці та області.

Внаслідок масованої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 22 осіб, серед них діти. Зафіксовано численні влучання та падіння уламків у восьми районах міста, що призвело до пошкодження інфраструктури, будинків та автомобілів.

Павло Башинський

