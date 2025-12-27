россия цинично заявила, что била по объектам критической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 2404 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 14491 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 24903 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 59035 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 39373 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 42404 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 57301 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29134 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22800 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20184 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
76%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 16913 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 15975 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 19814 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 14954 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 6904 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 28917 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 59044 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 28148 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 57305 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 53941 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 4450 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 28912 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 14980 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 14597 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 16322 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Социальная сеть
Отопление

россия цинично заявила, что била по объектам критической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Минобороны РФ заявило, что нанесло массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это было якобы в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

россия цинично заявила, что била по объектам критической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ

В российском минобороны заявили, что вс рф нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины, которые использовались для ВСУ, якобы в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории россии", передает УНН.

Подробности

Как заявили в минобороны, "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории россии" вс рф был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены

- традиционно заявили в министерстве.

Напомним

Этой ночью Россия атаковала Украину почти 500 дронами и 40 ракетами, в том числе "Кинжалами", основной мишенью стал Киев. В результате атаки есть попадания, повреждены жилые дома, отсутствует электроснабжение и отопление в некоторых районах столицы и области.

В результате массированной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Недвижимость
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Х-47М2 "Кинжал"
Украина
Киев