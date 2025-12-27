россия цинично заявила, что била по объектам критической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ
Киев • УНН
Минобороны РФ заявило, что нанесло массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Это было якобы в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Подробности
Как заявили в минобороны, "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории россии" вс рф был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены
Напомним
Этой ночью Россия атаковала Украину почти 500 дронами и 40 ракетами, в том числе "Кинжалами", основной мишенью стал Киев. В результате атаки есть попадания, повреждены жилые дома, отсутствует электроснабжение и отопление в некоторых районах столицы и области.
В результате массированной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.