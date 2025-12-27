Польські аеропорти відновили роботу після тимчасового закриття через російські удари по Україні
Київ • УНН
Аеропорти Жешува та Любліна знову відкрилися в суботу після припинення експлуатації винищувачів унаслідок російських ударів по Україні. Про це повідомляє Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) в X, передає УНН.
Деталі
У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Жешуві і Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції
Згодом аеропорти відновили свою роботу.
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня, Польща підіймала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України.