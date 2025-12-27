$41.930.00
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 12966 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 23599 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 56546 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 38297 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 41790 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 56128 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29044 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22740 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20142 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Польські аеропорти відновили роботу після тимчасового закриття через російські удари по Україні

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Аеропорти Жешува та Любліна відновили роботу в суботу після тимчасового припинення експлуатації винищувачів. Це сталося після російських ударів по Україні, що вимагало забезпечення свободи дій військової авіації.

Польські аеропорти відновили роботу після тимчасового закриття через російські удари по Україні

Аеропорти Жешува та Любліна знову відкрилися в суботу після припинення експлуатації винищувачів унаслідок російських ударів по Україні. Про це повідомляє Польське агентство аеронавігаційних послуг (PANSA) в X, передає УНН.

Деталі

У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Жешуві і Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції

- повідомляли в агентстві.

Згодом аеропорти відновили свою роботу.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня, Польща підіймала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України.

Павло Башинський

Новини Світу
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Люблін
Україна
Польща