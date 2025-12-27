Польские аэропорты возобновили работу после временного закрытия из-за российских ударов по Украине
Киев • УНН
Аэропорты Жешува и Люблина возобновили работу в субботу после временного прекращения эксплуатации истребителей. Это произошло после российских ударов по Украине, что потребовало обеспечения свободы действий военной авиации.
Аэропорты Жешува и Люблина вновь открылись в субботу после прекращения эксплуатации истребителей в результате российских ударов по Украине. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в X, передает УНН.
Подробности
В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили авиационные операции
Впоследствии аэропорты возобновили свою работу.
Напомним
В ночь на 27 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины.