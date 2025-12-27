Польские аэропорты возобновили работу после временного закрытия из-за российских ударов по Украине

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 1134 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 12855 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 23496 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 56350 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 38208 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 41739 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 56039 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29034 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22732 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20140 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
75%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 16991 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 15896 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 14960 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 18387 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 13907 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 27331 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 56351 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 27097 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 56039 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 53043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 3420 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 27331 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 14517 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 14134 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 15863 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Социальная сеть
Отопление

Польские аэропорты возобновили работу после временного закрытия из-за российских ударов по Украине

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Аэропорты Жешува и Люблина возобновили работу в субботу после временного прекращения эксплуатации истребителей. Это произошло после российских ударов по Украине, что потребовало обеспечения свободы действий военной авиации.

Польские аэропорты возобновили работу после временного закрытия из-за российских ударов по Украине

Аэропорты Жешува и Люблина вновь открылись в субботу после прекращения эксплуатации истребителей в результате российских ударов по Украине. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в X, передает УНН.

Подробности

В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили авиационные операции

- сообщали в агентстве.

Впоследствии аэропорты возобновили свою работу.

Напомним

В ночь на 27 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины.

Павел Башинский

Новости Мира
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Люблин
Украина
Польша