Польские аэропорты возобновили работу после временного закрытия из-за российских ударов по Украине

Аэропорты Жешува и Люблина вновь открылись в субботу после прекращения эксплуатации истребителей в результате российских ударов по Украине. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационных услуг (PANSA) в X, передает УНН.

Подробности

В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине временно приостановили авиационные операции - сообщали в агентстве.

Впоследствии аэропорты возобновили свою работу.

Напомним

В ночь на 27 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины.