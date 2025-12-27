Міноборони затвердило концепцію цифрового обліку пального: що передбачається
Київ • УНН
Міністерство оборони затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального. Зокрема, резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.
Деталі
Міноборони України затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального. Це крок до максимально прозорого та контрольованого забезпечення війська, а також виконання Національної антикорупційної програми. Ініціатором концепції стало Командування Сил логістики ЗСУ. Документ насамперед визначає, як має працювати контроль залишків пального в центрах забезпечення
Повідомляється, що резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Датчики автоматично вимірюватимуть рівень пального та передаватимуть дані службам забезпечення.
"Облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP - сучасної програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Але щоб звірити облікові дані з фактичними залишками, раніше були потрібні виїзні перевірки та ручні заміри. Це займало час і створювало ризики помилок або зловживань, особливо з огляду на великі обсяги пального на базах зберігання", - додали в Міноборони.
Датчики дадуть змогу одразу бачити реальну картину онлайн. Якщо виникає нестача або аномальні втрати - їх можна буде швидко виявити й відреагувати.
Також зникне потреба в паперових журналах і щоденних ручних вимірюваннях. Контроль стане автоматичним і безперервним.
Нагадаємо
