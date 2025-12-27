$41.930.00
08:50 • 3510 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 16088 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 26204 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 61475 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 40438 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 42949 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 58286 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29199 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22850 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20211 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Міноборони затвердило концепцію цифрового обліку пального: що передбачається

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міністерство оборони затвердило концепцію цифрового обліку та моніторингу пального. Резервуари для зберігання та переміщення пального обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку.

Міністерство оборони затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального. Зокрема, резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

Деталі

Міноборони України затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального. Це крок до максимально прозорого та контрольованого забезпечення війська, а також виконання Національної антикорупційної програми. Ініціатором концепції стало Командування Сил логістики ЗСУ. Документ насамперед визначає, як має працювати контроль залишків пального в центрах забезпечення

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що резервуари для зберігання та переміщення пального поступово обладнають спеціальними датчиками, інтегрованими з цифровою системою обліку. Датчики автоматично вимірюватимуть рівень пального та передаватимуть дані службам забезпечення.

"Облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP - сучасної програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Але щоб звірити облікові дані з фактичними залишками, раніше були потрібні виїзні перевірки та ручні заміри. Це займало час і створювало ризики помилок або зловживань, особливо з огляду на великі обсяги пального на базах зберігання", - додали в Міноборони.

Датчики дадуть змогу одразу бачити реальну картину онлайн. Якщо виникає нестача або аномальні втрати - їх можна буде швидко виявити й відреагувати.

Також зникне потреба в паперових журналах і щоденних ручних вимірюваннях. Контроль стане автоматичним і безперервним.

Нагадаємо

Шість банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на 21,5 млрд гривень строком на три роки під державні гарантії. Кошти планується спрямувати на виробництво продукції військового призначення.

Павло Башинський

СуспільствоТехнології
Техніка
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Міністерство оборони України
НАТО
Україна