Минобороны утвердило концепцию цифрового учета топлива: что предусматривается
Киев • УНН
Министерство обороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга топлива. Резервуары для хранения и перемещения топлива оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета.
Министерство обороны утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга потребления и качества топлива. В частности, резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Подробности
Минобороны Украины утвердило концепцию цифрового учета и мониторинга потребления и качества топлива. Это шаг к максимально прозрачному и контролируемому обеспечению армии, а также выполнению Национальной антикоррупционной программы. Инициатором концепции стало Командование Сил логистики ВСУ. Документ прежде всего определяет, как должен работать контроль остатков топлива в центрах обеспечения
Сообщается, что резервуары для хранения и перемещения топлива постепенно оборудуют специальными датчиками, интегрированными с цифровой системой учета. Датчики будут автоматически измерять уровень топлива и передавать данные службам обеспечения.
"Учет топлива уже ведется в цифровой системе на базе SAP - современной программы для управления ресурсами, которую используют армии 90% стран НАТО. Но чтобы сверить учетные данные с фактическими остатками, раньше требовались выездные проверки и ручные замеры. Это занимало время и создавало риски ошибок или злоупотреблений, особенно учитывая большие объемы топлива на базах хранения", - добавили в Минобороны.
Датчики позволят сразу видеть реальную картину онлайн. Если возникает нехватка или аномальные потери - их можно будет быстро выявить и отреагировать.
Также исчезнет потребность в бумажных журналах и ежедневных ручных измерениях. Контроль станет автоматическим и непрерывным.
Напомним
Шесть банков подписали крупнейшее в истории финансового рынка Украины консорциумное кредитное соглашение на 21,5 млрд гривен сроком на три года под государственные гарантии. Средства планируется направить на производство продукции военного назначения.