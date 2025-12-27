Серія нападів з ножем у паризькому метро: затримано нелегала, який поранив трьох жінок
Київ • УНН
У паризькому метро нелегал з Малі поранив ножем трьох жінок, серед яких одна вагітна. Поліція затримала 25-річного чоловіка, відомого правоохоронцям за майновими злочинами та сексуальними домаганнями.
У п'ятницю вдень у метрополітені Парижа сталася серія озброєних нападів на пасажирок. Протягом 30 хвилин невідомий чоловік на лінії №3 по черзі підрізав трьох жінок на різних станціях, після чого намагався втекти. Про це повідомляє Le Parisien, пише УНН.
Деталі
Перший інцидент стався близько 16:00 на лінії №3. Після нанесення ножового поранення першій жертві зловмисник переїхав на станцію "Мистецтва та ремесла", де напав на другу пасажирку. Третій напад зафіксували на станції "Опера". Завдяки камерам відеоспостереження та геолокації мобільного телефону поліція відстежила підозрюваного до його помешкання в передмісті Сарсель, де його заарештували через дві години після останнього злочину.
Підозрюваним виявився 25-річний уродженець Малі, який перебуває у Франції нелегально. Чоловік відомий поліції через майнові злочини та сексуальні домагання. Його неодноразово намагалися депортувати, а з липня по жовтень минулого року він утримувався в імміграційному центрі.
Стан постраждалих та версії слідства
Усі троє потерпілих отримали незначні травми, хоча свідки повідомляли про значну крововтрату на місцях подій. Дві жінки отримали поранення спини та стегна, одна з постраждалих перебуває на стані вагітності. Прокуратура Парижа відкрила провадження за звинуваченням у замаху на вбивство та нападі з використанням зброї за обтяжуючих обставин.
Слідство наразі виключає версію терористичного акту. За попередніми даними правоохоронців, напади вчинила психічно неврівноважена особа. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс відзначив ефективність системи відеоспостереження, яка допомогла оперативно ідентифікувати особу нападника.
Ситуація з безпекою у транспорті
Інцидент стався на тлі обговорення зростання рівня злочинності у громадському транспорті Парижа. За даними профспілок, кількість фізичних нападів на працівників та пасажирів зросла на 5% за останній рік. Кілька днів тому представники поліції та міської влади проводили круглий стіл щодо посилення заходів безпеки на лініях метрополітену.
