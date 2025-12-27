$41.930.00
08:50 • 1436 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер
06:01 • 13211 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 23809 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 56943 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 38475 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 41874 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 56307 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29061 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22753 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20153 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Меню
Серія нападів з ножем у паризькому метро: затримано нелегала, який поранив трьох жінок

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У паризькому метро нелегал з Малі поранив ножем трьох жінок, серед яких одна вагітна. Поліція затримала 25-річного чоловіка, відомого правоохоронцям за майновими злочинами та сексуальними домаганнями.

Серія нападів з ножем у паризькому метро: затримано нелегала, який поранив трьох жінок

У п'ятницю вдень у метрополітені Парижа сталася серія озброєних нападів на пасажирок. Протягом 30 хвилин невідомий чоловік на лінії №3 по черзі підрізав трьох жінок на різних станціях, після чого намагався втекти. Про це повідомляє Le Parisien, пише УНН.

Деталі

Перший інцидент стався близько 16:00 на лінії №3. Після нанесення ножового поранення першій жертві зловмисник переїхав на станцію "Мистецтва та ремесла", де напав на другу пасажирку. Третій напад зафіксували на станції "Опера". Завдяки камерам відеоспостереження та геолокації мобільного телефону поліція відстежила підозрюваного до його помешкання в передмісті Сарсель, де його заарештували через дві години після останнього злочину.

Підозрюваним виявився 25-річний уродженець Малі, який перебуває у Франції нелегально. Чоловік відомий поліції через майнові злочини та сексуальні домагання. Його неодноразово намагалися депортувати, а з липня по жовтень минулого року він утримувався в імміграційному центрі.

Стан постраждалих та версії слідства

Усі троє потерпілих отримали незначні травми, хоча свідки повідомляли про значну крововтрату на місцях подій. Дві жінки отримали поранення спини та стегна, одна з постраждалих перебуває на стані вагітності. Прокуратура Парижа відкрила провадження за звинуваченням у замаху на вбивство та нападі з використанням зброї за обтяжуючих обставин.

Слідство наразі виключає версію терористичного акту. За попередніми даними правоохоронців, напади вчинила психічно неврівноважена особа. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс відзначив ефективність системи відеоспостереження, яка допомогла оперативно ідентифікувати особу нападника.

Ситуація з безпекою у транспорті

Інцидент стався на тлі обговорення зростання рівня злочинності у громадському транспорті Парижа. За даними профспілок, кількість фізичних нападів на працівників та пасажирів зросла на 5% за останній рік. Кілька днів тому представники поліції та міської влади проводили круглий стіл щодо посилення заходів безпеки на лініях метрополітену.

