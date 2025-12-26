Напад із ножем та хімікатами на заводі Yokohama в Японії: 15 осіб госпіталізовано
На шинному заводі Yokohama Rubber Company у Японії 38-річний чоловік поранив 8 працівників ножем та травмував 7 осіб невідомою хімічною рідиною. Загалом 15 постраждалих госпіталізовано, п'ятеро з ножовими пораненнями перебувають у важкому стані.
Озброєний чоловік у протигазі влаштував різанину та хімічну атаку на промисловому об'єкті, залишивши частину постраждалих у критичному стані. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.
Деталі
У п'ятницю на шинному заводі компанії Yokohama Rubber Company у місті Місіма (префектура Сідзуока) стався напад. 38-річний чоловік, озброєний ножем, поранив вісьмох працівників підприємства. Крім того, нападник використав невідому хімічну рідину, ймовірно відбілювач, травмувавши ще сімох осіб. За даними пожежної служби Фудзісан Нанто, загалом до лікарень доставлено 15 постраждалих.
П’ятеро осіб із ножовими пораненнями перебувають у важкому стані. Стан інших семи потерпілих, які отримали хімічні опіки внаслідок контакту з рідиною, наразі уточнюється.
Затримання та особа нападника
Поліція префектури Сідзуока заарештувала підозрюваного на місці події за звинуваченням у спробі вбивства. Під час нападу чоловік був одягнений у предмет, схожий на протигаз. За інформацією видання Asahi Shimbun, слідство встановило, що затриманий мав зв’язки з фабрикою, проте офіційних даних щодо його посади чи мотивів злочину поки не оприлюднено.
Насильницькі злочини з використанням зброї є рідкісним явищем для Японії через суворе законодавство, проте цей інцидент став одним із наймасштабніших за кількістю постраждалих на виробничих об'єктах за останній час.
