Нападение с ножом и химикатами на заводе Yokohama в Японии: 15 человек госпитализированы
Киев • УНН
На шинном заводе Yokohama Rubber Company в Японии 38-летний мужчина ранил 8 сотрудников ножом и травмировал 7 человек неизвестной химической жидкостью. Всего 15 пострадавших госпитализированы, пятеро с ножевыми ранениями находятся в тяжелом состоянии.
Вооруженный мужчина в противогазе устроил резню и химическую атаку на промышленном объекте, оставив часть пострадавших в критическом состоянии. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Подробности
В пятницу на шинном заводе компании Yokohama Rubber Company в городе Мисима (префектура Сидзуока) произошло нападение. 38-летний мужчина, вооруженный ножом, ранил восьмерых сотрудников предприятия. Кроме того, нападавший использовал неизвестную химическую жидкость, вероятно отбеливатель, травмировав еще семерых человек. По данным пожарной службы Фудзисан Нанто, всего в больницы доставлено 15 пострадавших.
Пять человек с ножевыми ранениями находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных семи пострадавших, получивших химические ожоги в результате контакта с жидкостью, в настоящее время уточняется.
Задержание и личность нападавшего
Полиция префектуры Сидзуока арестовала подозреваемого на месте происшествия по обвинению в попытке убийства. Во время нападения мужчина был одет в предмет, похожий на противогаз. По информации издания Asahi Shimbun, следствие установило, что задержанный имел связи с фабрикой, однако официальных данных относительно его должности или мотивов преступления пока не обнародовано.
Насильственные преступления с использованием оружия являются редким явлением для Японии из-за строгого законодательства, однако этот инцидент стал одним из самых масштабных по количеству пострадавших на производственных объектах за последнее время.
