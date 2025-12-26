Нападение с ножом и химикатами на заводе Yokohama в Японии: 15 человек госпитализированы

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 96 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 5588 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 16971 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14006 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 12433 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15538 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18038 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 33900 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16713 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 31514 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
5.4м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 16603 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14798 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 17146 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 6854 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo11:33 • 5618 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 16974 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 33901 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 31515 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 87474 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 88040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Давид Арахамия
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винницкая область
Германия
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 72 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 14853 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 22908 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26597 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 27533 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
Сериал

Нападение с ножом и химикатами на заводе Yokohama в Японии: 15 человек госпитализированы

Киев • УНН

 • 142 просмотра

На шинном заводе Yokohama Rubber Company в Японии 38-летний мужчина ранил 8 сотрудников ножом и травмировал 7 человек неизвестной химической жидкостью. Всего 15 пострадавших госпитализированы, пятеро с ножевыми ранениями находятся в тяжелом состоянии.

Нападение с ножом и химикатами на заводе Yokohama в Японии: 15 человек госпитализированы

Вооруженный мужчина в противогазе устроил резню и химическую атаку на промышленном объекте, оставив часть пострадавших в критическом состоянии. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Подробности

В пятницу на шинном заводе компании Yokohama Rubber Company в городе Мисима (префектура Сидзуока) произошло нападение. 38-летний мужчина, вооруженный ножом, ранил восьмерых сотрудников предприятия. Кроме того, нападавший использовал неизвестную химическую жидкость, вероятно отбеливатель, травмировав еще семерых человек. По данным пожарной службы Фудзисан Нанто, всего в больницы доставлено 15 пострадавших.

Пять человек с ножевыми ранениями находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных семи пострадавших, получивших химические ожоги в результате контакта с жидкостью, в настоящее время уточняется.

Задержание и личность нападавшего

Полиция префектуры Сидзуока арестовала подозреваемого на месте происшествия по обвинению в попытке убийства. Во время нападения мужчина был одет в предмет, похожий на противогаз. По информации издания Asahi Shimbun, следствие установило, что задержанный имел связи с фабрикой, однако официальных данных относительно его должности или мотивов преступления пока не обнародовано.

Насильственные преступления с использованием оружия являются редким явлением для Японии из-за строгого законодательства, однако этот инцидент стал одним из самых масштабных по количеству пострадавших на производственных объектах за последнее время.

Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно25.12.25, 18:34 • 4862 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Нигерия
Япония