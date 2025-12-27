Серия нападений с ножом в парижском метро: задержан нелегал, ранивший трех женщин
В парижском метро нелегал из Мали ранил ножом трех женщин, среди которых одна беременная. Полиция задержала 25-летнего мужчину, известного правоохранителям по имущественным преступлениям и сексуальным домогательствам.
В пятницу днем в парижском метро произошла серия вооруженных нападений на пассажирок. В течение 30 минут неизвестный мужчина на линии №3 поочередно подрезал трех женщин на разных станциях, после чего пытался скрыться. Об этом сообщает Le Parisien, пишет УНН.
Подробности
Первый инцидент произошел около 16:00 на линии №3. После нанесения ножевого ранения первой жертве злоумышленник переехал на станцию "Искусства и ремесла", где напал на вторую пассажирку. Третье нападение зафиксировали на станции "Опера". Благодаря камерам видеонаблюдения и геолокации мобильного телефона полиция отследила подозреваемого до его жилища в пригороде Сарсель, где его арестовали через два часа после последнего преступления.
Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Мали, который находится во Франции нелегально. Мужчина известен полиции из-за имущественных преступлений и сексуальных домогательств. Его неоднократно пытались депортировать, а с июля по октябрь прошлого года он содержался в иммиграционном центре.
Состояние пострадавших и версии следствия
Все трое пострадавших получили незначительные травмы, хотя свидетели сообщали о значительной кровопотере на местах происшествий. Две женщины получили ранения спины и бедра, одна из пострадавших находится в состоянии беременности. Прокуратура Парижа открыла производство по обвинению в покушении на убийство и нападении с использованием оружия при отягчающих обстоятельствах.
Следствие пока исключает версию террористического акта. По предварительным данным правоохранителей, нападения совершило психически неуравновешенное лицо. Министр внутренних дел Лоран Нуньес отметил эффективность системы видеонаблюдения, которая помогла оперативно идентифицировать личность нападавшего.
Ситуация с безопасностью на транспорте
Инцидент произошел на фоне обсуждения роста уровня преступности в общественном транспорте Парижа. По данным профсоюзов, количество физических нападений на работников и пассажиров выросло на 5% за последний год. Несколько дней назад представители полиции и городских властей проводили круглый стол по усилению мер безопасности на линиях метрополитена.
