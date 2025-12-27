$41.930.00
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 14491 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 24903 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 59035 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 39373 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 42404 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 57301 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29134 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22800 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20184 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Серия нападений с ножом в парижском метро: задержан нелегал, ранивший трех женщин

Киев • УНН

 • 662 просмотра

В парижском метро нелегал из Мали ранил ножом трех женщин, среди которых одна беременная. Полиция задержала 25-летнего мужчину, известного правоохранителям по имущественным преступлениям и сексуальным домогательствам.

Серия нападений с ножом в парижском метро: задержан нелегал, ранивший трех женщин

В пятницу днем в парижском метро произошла серия вооруженных нападений на пассажирок. В течение 30 минут неизвестный мужчина на линии №3 поочередно подрезал трех женщин на разных станциях, после чего пытался скрыться. Об этом сообщает Le Parisien, пишет УНН.

Подробности

Первый инцидент произошел около 16:00 на линии №3. После нанесения ножевого ранения первой жертве злоумышленник переехал на станцию "Искусства и ремесла", где напал на вторую пассажирку. Третье нападение зафиксировали на станции "Опера". Благодаря камерам видеонаблюдения и геолокации мобильного телефона полиция отследила подозреваемого до его жилища в пригороде Сарсель, где его арестовали через два часа после последнего преступления.

Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Мали, который находится во Франции нелегально. Мужчина известен полиции из-за имущественных преступлений и сексуальных домогательств. Его неоднократно пытались депортировать, а с июля по октябрь прошлого года он содержался в иммиграционном центре.

Состояние пострадавших и версии следствия

Все трое пострадавших получили незначительные травмы, хотя свидетели сообщали о значительной кровопотере на местах происшествий. Две женщины получили ранения спины и бедра, одна из пострадавших находится в состоянии беременности. Прокуратура Парижа открыла производство по обвинению в покушении на убийство и нападении с использованием оружия при отягчающих обстоятельствах.

Следствие пока исключает версию террористического акта. По предварительным данным правоохранителей, нападения совершило психически неуравновешенное лицо. Министр внутренних дел Лоран Нуньес отметил эффективность системы видеонаблюдения, которая помогла оперативно идентифицировать личность нападавшего.

Ситуация с безопасностью на транспорте

Инцидент произошел на фоне обсуждения роста уровня преступности в общественном транспорте Парижа. По данным профсоюзов, количество физических нападений на работников и пассажиров выросло на 5% за последний год. Несколько дней назад представители полиции и городских властей проводили круглый стол по усилению мер безопасности на линиях метрополитена.

